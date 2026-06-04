„Núna stjórna stelpur landinu og strákar klippa hár“ Áróra L Davíðsdóttir skrifar 4. júní 2026 13:31 Guðfinnur Sigurvinsson og Gunnar Malmquist Thorsson rakarar segja fallegt að sjá unga menn blómstra í starfinu. Vísir/Ísland í dag Rakaramenning á Íslandi hefur tekið miklum breytingum á undanförnum árum en sífellt fleiri karlmenn velja að leggja fagið fyrir sig. Í nýjasta þætti Ísland í dag ræðir Hödd Vilhjálmsdóttir við rakarana Guðfinn Sigurvinsson og Gunnar Malmquist Thorsson, en sá síðarnefndi segir meðal annars frá því hversu fallegt það sé að sjá unga menn blómstra eftir að hafa fundið sína hillu í lífinu. Rakarastóllinn snýst ekki lengur bara um klippinguna sjálfa, heldur tilfinninguna og félagsskapinn sem henni fylgir. „Ég held að það hafi aldrei verið nauðsynlegra fyrir karlmenn en akkúrat núna að geta komið í klippingu, slappað af, annaðhvort bara sitjum við í þögninni eða við spjöllum og bara fá aðeins að stíga út úr deginum og losna við smá streitu,“ segir Guðfinnur Sigurvinsson, rakari á Slippnum og fyrrverandi bæjarfulltrúi í Garðabæ. Í spilaranum hér að neðan má sjá þáttinn í heild sinni: „“ Gunnari Malmquist Thorssyni, rakara á stofunni Studio Laugar, finnst félagsskapurinn í stólnum ekki síður mikilvægur: „[Ég] er með mína fastakúnna og þessir fastakúnnar eru nú bara orðnir vinir mínir í dag, þannig að maður er nú bara í kringum vini sína alla daga sko, sem er náttúrulega algjör, algjör forréttindi sko,“ segir hann. Þó að viðskiptahlið reksturs stofunnar taki mikinn tíma segist Gunnar aldrei ætla að hætta að klippa og að það sé ástæðan fyrir því að hann hafi farið í þennan geira. Guðfinnur segir furðulegt að sjá vel klædda menn sem virðast ekki hugsa nægilega vel um klippinguna. Hann líkir því við „varalit á svíni ef hárið er ekki með í lúkkinu“. Hann telur menn oft ekki gefa sér tíma í klippinguna og njóta þeirrar upplifunar að setjast í rakarastólinn. Guðfinnur Sigurvinsson, rakari á Slippnum. Vísir/Ísland í dag Guðfinnur hefur ferðast víða til að heimsækja rakarastofur og sækja sér innblástur. Honum finnst skemmtilegt að fylgjast með umhverfinu og hvernig rakaraþjónustan er framkvæmd og sett fram út um allan heim með mismunandi hætti. Hann segir klippinguna vera fjárfestingu í sjálfum sér. „Þetta er ekkert dýrt, þetta er svona eins og helmingurinn af því að kaupa skyrtu og gera það einu sinni í mánuði er ekkert svakalegt, af því þú ert að gera þetta fyrir þig,“ segir hann. Guðfinnur segir ungu kynslóðina hafa opnað dyr í geiranum. Sífellt fleiri karlar komi inn í stéttina. Stundum hafi verið enginn eða mest tveir strákar í hársnyrtiiðn í Tækniskólanum á árum áður en í fyrra hafi helmingur nemenda í Hárakademíunni verið strákar. „Það er bara stutt í að þeir taki yfir. Núna stjórna stelpur landinu og strákar klippa hár,“ segir hann. Gunnar Malmquist Thorsson, rakari á stofunni Studio Laugar.Vísir/Ísland í dag Gunnar á Studio Laugum er einmitt með marga unga menn í vinnu, sá yngsti 17 ára. Hann segir frábært að leiðbeina strákunum og fallegt að sjá þá blómstra. Mest lesið Uppgötvuð á götum Barcelona Lífið Marjane Satrapi er látin „úr sorg“ Menning Biðst afsökunar á áratugagömlu gríni með „blackface“ Bíó og sjónvarp Hvað veistu um... Snæfellsnes? Lífið Tíu hlutir sem þú vissir ekki um Hildi Björnsdóttur Lífið Valin versti ljósmyndari heims Lífið 007 First Light: Bond hefur aldrei verið betri Leikjavísir Matthildur Margrét og Sigurður Hrannar eiga von á barni Lífið Myndaveisla: Tárin streymdu þegar Áslaug kvaddi Lífið 50+: Erfiða tengdamamman og sonurinn á milli Áskorun Fleiri fréttir „Núna stjórna stelpur landinu og strákar klippa hár“ Uppgötvuð á götum Barcelona Hvað veistu um... Snæfellsnes? Leikritið eigi sérstaklega erindi nú Manst þú eftir þessum sígildu sumarleikjum? Matthildur Margrét og Sigurður Hrannar eiga von á barni „Við notum þetta orð yfir sundið, kaffið, og ástina okkar“ Getur hermt fullkomlega eftir tugum fugla Myndaveisla: Tárin streymdu þegar Áslaug kvaddi Valin versti ljósmyndari heims Tíu hlutir sem þú vissir ekki um Hildi Björnsdóttur Vegglistaverkið í Vesturbæ stækkað Stjörnufans í eins árs afmæli „Rosaleg skömm fyrir mig á sínum tíma“ Ágústa Eva setur 170 milljónir á einbýlishúsið í Hveragerði Mætti á 95 ára Chevrolet og tók sæti á þingi Léttist um átján kíló á ógnarhraða með hjálp gervigreindar Bar upp bónorðið á Bæjarins beztu Krefst þess að Applegate haldi sig fjarri henni Allir héldu Michelin-stjörnunni Stjörnukokkar landsins gætu fengið fleiri Michelin-stjörnur Halla T og Björk í stuði á Listahátíð Efnir til styrktarlottós: Hefur glímt við krabbamein nánast alla ævi „Heima beið hvolpur sem ég gæti alveg vanist“ Stóð uppi sem ófrísk ekkja 29 ára gömul Stjörnulífið: Þakklátur „LadyBoy ársins“ Dua Lipa gekk að eiga sinn heittelskaða Áslaug býður í partý Matt Brown er látinn „Sögulegt augnablik“ fyrir þýska klúbbamenningu Sjá meira