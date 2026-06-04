Lífið

„Núna stjórna stelpur landinu og strákar klippa hár“

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Guðfinnur Sigurvinsson og Gunnar Malmquist Thorsson rakarar segja fallegt að sjá unga menn blómstra í starfinu.
Guðfinnur Sigurvinsson og Gunnar Malmquist Thorsson rakarar segja fallegt að sjá unga menn blómstra í starfinu. Vísir/Ísland í dag

Rakaramenning á Íslandi hefur tekið miklum breytingum á undanförnum árum en sífellt fleiri karlmenn velja að leggja fagið fyrir sig. Í nýjasta þætti Ísland í dag ræðir Hödd Vilhjálmsdóttir við rakarana Guðfinn Sigurvinsson og Gunnar Malmquist Thorsson, en sá síðarnefndi segir meðal annars frá því hversu fallegt það sé að sjá unga menn blómstra eftir að hafa fundið sína hillu í lífinu.

Rakarastóllinn snýst ekki lengur bara um klippinguna sjálfa, heldur tilfinninguna og félagsskapinn sem henni fylgir. „Ég held að það hafi aldrei verið nauðsynlegra fyrir karlmenn en akkúrat núna að geta komið í klippingu, slappað af, annaðhvort bara sitjum við í þögninni eða við spjöllum og bara fá aðeins að stíga út úr deginum og losna við smá streitu,“ segir Guðfinnur Sigurvinsson, rakari á Slippnum og fyrrverandi bæjarfulltrúi í Garðabæ. 

Í spilaranum hér að neðan má sjá þáttinn í heild sinni: „“

Gunnari Malmquist Thorssyni, rakara á stofunni Studio Laugar, finnst félagsskapurinn í stólnum ekki síður mikilvægur: „[Ég] er með mína fastakúnna og þessir fastakúnnar eru nú bara orðnir vinir mínir í dag, þannig að maður er nú bara í kringum vini sína alla daga sko, sem er náttúrulega algjör, algjör forréttindi sko,“ segir hann. 

Þó að viðskiptahlið reksturs stofunnar taki mikinn tíma segist Gunnar aldrei ætla að hætta að klippa og að það sé ástæðan fyrir því að hann hafi farið í þennan geira. 

Guðfinnur segir furðulegt að sjá vel klædda menn sem virðast ekki hugsa nægilega vel um klippinguna. Hann líkir því við „varalit á svíni ef hárið er ekki með í lúkkinu“. Hann telur menn oft ekki gefa sér tíma í klippinguna og njóta þeirrar upplifunar að setjast í rakarastólinn. 

Guðfinnur Sigurvinsson, rakari á Slippnum. Vísir/Ísland í dag

Guðfinnur hefur ferðast víða til að heimsækja rakarastofur og sækja sér innblástur. Honum finnst skemmtilegt að fylgjast með umhverfinu og hvernig rakaraþjónustan er framkvæmd og sett fram út um allan heim með mismunandi hætti.

Hann segir klippinguna vera fjárfestingu í sjálfum sér. 

„Þetta er ekkert dýrt, þetta er svona eins og helmingurinn af því að kaupa skyrtu og gera það einu sinni í mánuði er ekkert svakalegt, af því þú ert að gera þetta fyrir þig,“ segir hann. 

Guðfinnur segir ungu kynslóðina hafa opnað dyr í geiranum. Sífellt fleiri karlar komi inn í stéttina. Stundum hafi verið enginn eða mest tveir strákar í hársnyrtiiðn í Tækniskólanum á árum áður en í fyrra hafi helmingur nemenda í Hárakademíunni verið strákar. Það er bara stutt í að þeir taki yfir. Núna stjórna stelpur landinu og strákar klippa hár, segir hann. 

Gunnar Malmquist Thorsson, rakari á stofunni Studio Laugar.Vísir/Ísland í dag

Gunnar á Studio Laugum er einmitt með marga unga menn í vinnu, sá yngsti 17 ára. Hann segir frábært að leiðbeina strákunum og fallegt að sjá þá blómstra. 



Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.