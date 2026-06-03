Matthildur Margrét Árnadóttir rafmagnsverkfræðingur og Sigurður Hrannar Björnsson, framkvæmdastjóri rekstarsviðs Njarðar, eiga von á sínu fyrsta barni saman. Þau hafa verið búsett í Bandaríkjunum síðustu fjögur ár.
Matthildur og Sigurður giftu sig 29. júní 2022 á Búðum á Snæfellsnesi og fluttu í kjölfarið vestur um haf þar sem Matthildur fór í nám við Stanford.
Nú eiga hjónin von á barni því Matthildur birti bumbumynd af sér á Instagram um helgina og hefur hamingjuóskunum rignt inn til hjónanna síðan.
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Matthildur Margrét er dóttir Ingu Lindar Karlsdóttur fjölmiðlakonu og Árna Haukssonar fjárfestis. Hún er með BA-gráðu í rafmagns- og tölvuverkfræði frá HÍ, meistaragráðu í rafmagnsvekfræði frá Stanford og vinnur hjá áhættufjármagnsfyrirtækinu Montage Ventures í Palo Alto í Kaliforníu.
Sigurður Hrannar Björnsson er með meistaragráðu í þjónustustýringu frá félagsvísindadeild Copenhagen Business School og er framkvæmdastjóri rekstrarsviðs hjá magnesíumvinnslufyrirtækinu Nirði.
Sigurður spilaði sem markmaður fyrir Tindastól, Víking Reykjavík, Hött, Fram, Aftureldingu og HK frá 2013 til 2021. Hann vakti sérstaklega athygli þegar hann kom inn af varamannabekknum hjá HK í byrjun sumars 2020 og átti þátt í því að félagið hélt sér uppi.
Sigurður lagði skóna á hilluna 2022 og tók við sem formaður stjórnar knattspyrnudeildar Fram. Þegar Matthildur fór í nám steig hann til hliðar sem formaður og er varaformaður stjórnarinnar í dag.