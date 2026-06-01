Lífið

Halla T og Björk í stuði á Lista­há­tíð

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
James Merry listasmaður, Halla Tómasdóttir forseti, Björn Skúlason forsetamaki, Ingibjörg Jóhannsdóttir safnstjóri Listasafns Íslands og Lára Sóley listrænn stjórnandi Listahátíðar. Eygló Gísla

Menningarlífið iðar sem aldrei fyrr í Reykjavíkurborg en um helgina opnaði Listahátíð með pomp og prakt með viðburðum víða um bæinn. Fjöldi fólks kom saman að fagna listinni og lífinu og gleðin var við völd.

Hátíðin var sett á laugardag í 35. sinn við hátíðlega athöfn í Listasafni Reykjavíkur, Hafnarhúsi. Gestir fjölmenntu á opnunarhátíðina þar sem boðið var upp á tónlist, dans, myndlist og fjölbreytta dagskrárliði sem gáfu innsýn í það sem fram undan er á hátíðinni. Dagurinn einkenndist af gleði, eftirvæntingu og lifandi menningarlífi víðs vegar um miðborgina.

Hátíðin stendur til 14. júní næstkomandi en að henni koma hátt í 1.300 listamenn frá Íslandi og erlendis frá sem skapa einstakt tækifæri til að upplifa fjölbreytta samtímalist, tónlist, sviðslistir og skapandi verkefni fyrir alla aldurshópa.

Hátíðin er rétt að hefjast hér má kynna sér úrvalið betur. 

Björk Guðmundsdóttir og listamaðurinn James Merry opnuðu sömuleiðis sýningarnar echolalia og Ummyndlingar (e. Metamorphlings) á laugardag á Listasafni Íslands þar sem safnið er nú undirlagt af þeirra verkum. Ótal margir mættu og Halla Tómasdóttir lét sig að sjálfsögðu ekki vanta.

Lára Sóley listrænn stjórnandi hátíðarinnar er í skýjunum með helgina. 

„Opnunarhelgin gekk frábærlega og viðtökurnar fóru fram úr björtustu vonum. Tvennir uppseldir tónleikar á Mahler 8 hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands með um 400 flytjendum í Hörpu, magnaðar opnanir í Listasafni Reykjavíkur og Listasafni Íslands og stórkostlegt að sjá Skólahljómsveitir Reykjavíkurborgar sameinast á Hörputorgi í nýju tónverki Samúels Jóns Samúelssonar um 500 ungmenni. Klúbburinn opnaði á laugardagskvöldið og komust færri að en vildu.

Við erum afar spennt fyrir áframhaldinu enda veislan rétt að byrja. Við erum líka gríðarlega þakklát fyrir þessar frábæru viðtökur og þátttöku um helgina,“ segir Lára Sóley. 

Hér má sjá vel valdar myndir frá þessum stóra og skemmtilega opnunardegi: 

Gestir nutu loftfimleika- og dansverksins The Air Between Us fyrir utan Hörpu á laugardag.Owen Fiene
Lilja Birgisdóttir eigandi Fischersunds glæsileg á sýningu þeirra við Lækjartorg.Owen Fiene
Einn af hápunktum dagsins var frumflutningur tónverksins Loftvægi eftir Samúel Jón Samúelsson á Hörputorgi þar sem fjórar skólahljómsveitir Reykjavíkur sameinuðust í kraftmiklum flutningi með hátt í 600 ungmennum. Eygló Gísla

Glæsilegir tónlistarmenn á sýningunni Loftvægi.Eygló Gísla

Stappað á Mahler í Hörpu. Sunna Ben

Dansverkið Move With Pride eftir Rebeccu „Ondina“ Hidalgo í samstarfi við Íslenska dansflokkinn. Verkið, sem sameinar dans, tónlist og persónulegar frásagnir, var stórbrotið sjónarspil sem hreif áhorfendur með sér. Eygló Gísla

Move With Pride í Iðnó.Eygló Gísla

James Merry, Halla Tómasdóttir og Björn Skúlason á spjalli á Listasafni Íslands. Eygló Gísla

Fischersund tók yfir litla glerhúsið.Eygló Gísla

Ármann Reynisson, annar til vinstri, lét sig að sjálfsögðu ekki vanta á opnunina. Sunna Ben
Katrín Jakobsdóttir, Skúli Helgason, Markús Þór Andrésson safnstjóri Listasafns Reykjavíkur og Heiða Björg Hilmisdóttir fráfarandi borgarstjóri. Sunna Ben
Björk og James Merry opnuðu sýningarnar echolalia og Ummyndlingar (Metamorphlings) á Listasafni Íslands. Eygló Gísla
Lára Sóley listrænn stjórnandi Listahátíðar alltaf glæsileg. Sunna Ben
Gestir grandskoðuðu verkin á Listasafni Íslands. Eygló Gísla
Fjör á opnun Listahátíðar á Listasafni Reykjavíkur. Sunna Ben
Lára Sóley kampa kát á opnun Listahátíðar. Sunna Ben
Listamaðurinn James Merry hefur unnið með Björk í árabil og opnaði glæsilega sýningu á Listasafni Íslands. Eygló Gísla
Listahátíð í Reykjavík Menning Björk Myndlist Tónlist


