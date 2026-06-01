Halla T og Björk í stuði á Listahátíð Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 1. júní 2026 13:32 James Merry listasmaður, Halla Tómasdóttir forseti, Björn Skúlason forsetamaki, Ingibjörg Jóhannsdóttir safnstjóri Listasafns Íslands og Lára Sóley listrænn stjórnandi Listahátíðar. Eygló Gísla Menningarlífið iðar sem aldrei fyrr í Reykjavíkurborg en um helgina opnaði Listahátíð með pomp og prakt með viðburðum víða um bæinn. Fjöldi fólks kom saman að fagna listinni og lífinu og gleðin var við völd. Hátíðin var sett á laugardag í 35. sinn við hátíðlega athöfn í Listasafni Reykjavíkur, Hafnarhúsi. Gestir fjölmenntu á opnunarhátíðina þar sem boðið var upp á tónlist, dans, myndlist og fjölbreytta dagskrárliði sem gáfu innsýn í það sem fram undan er á hátíðinni. Dagurinn einkenndist af gleði, eftirvæntingu og lifandi menningarlífi víðs vegar um miðborgina. Hátíðin stendur til 14. júní næstkomandi en að henni koma hátt í 1.300 listamenn frá Íslandi og erlendis frá sem skapa einstakt tækifæri til að upplifa fjölbreytta samtímalist, tónlist, sviðslistir og skapandi verkefni fyrir alla aldurshópa. Hátíðin er rétt að hefjast hér má kynna sér úrvalið betur. Björk Guðmundsdóttir og listamaðurinn James Merry opnuðu sömuleiðis sýningarnar echolalia og Ummyndlingar (e. Metamorphlings) á laugardag á Listasafni Íslands þar sem safnið er nú undirlagt af þeirra verkum. Ótal margir mættu og Halla Tómasdóttir lét sig að sjálfsögðu ekki vanta. Lára Sóley listrænn stjórnandi hátíðarinnar er í skýjunum með helgina. „Opnunarhelgin gekk frábærlega og viðtökurnar fóru fram úr björtustu vonum. Tvennir uppseldir tónleikar á Mahler 8 hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands með um 400 flytjendum í Hörpu, magnaðar opnanir í Listasafni Reykjavíkur og Listasafni Íslands og stórkostlegt að sjá Skólahljómsveitir Reykjavíkurborgar sameinast á Hörputorgi í nýju tónverki Samúels Jóns Samúelssonar um 500 ungmenni. Klúbburinn opnaði á laugardagskvöldið og komust færri að en vildu. Við erum afar spennt fyrir áframhaldinu enda veislan rétt að byrja. Við erum líka gríðarlega þakklát fyrir þessar frábæru viðtökur og þátttöku um helgina,“ segir Lára Sóley. Hér má sjá vel valdar myndir frá þessum stóra og skemmtilega opnunardegi: Gestir nutu loftfimleika- og dansverksins The Air Between Us fyrir utan Hörpu á laugardag.Owen Fiene Lilja Birgisdóttir eigandi Fischersunds glæsileg á sýningu þeirra við Lækjartorg.Owen Fiene Einn af hápunktum dagsins var frumflutningur tónverksins Loftvægi eftir Samúel Jón Samúelsson á Hörputorgi þar sem fjórar skólahljómsveitir Reykjavíkur sameinuðust í kraftmiklum flutningi með hátt í 600 ungmennum. Eygló Gísla Glæsilegir tónlistarmenn á sýningunni Loftvægi.Eygló Gísla Stappað á Mahler í Hörpu. Sunna Ben Dansverkið Move With Pride eftir Rebeccu „Ondina“ Hidalgo í samstarfi við Íslenska dansflokkinn. Verkið, sem sameinar dans, tónlist og persónulegar frásagnir, var stórbrotið sjónarspil sem hreif áhorfendur með sér. Eygló Gísla Move With Pride í Iðnó.Eygló Gísla James Merry, Halla Tómasdóttir og Björn Skúlason á spjalli á Listasafni Íslands. Eygló Gísla Fischersund tók yfir litla glerhúsið.Eygló Gísla Ármann Reynisson, annar til vinstri, lét sig að sjálfsögðu ekki vanta á opnunina. Sunna Ben Katrín Jakobsdóttir, Skúli Helgason, Markús Þór Andrésson safnstjóri Listasafns Reykjavíkur og Heiða Björg Hilmisdóttir fráfarandi borgarstjóri. Sunna Ben Björk og James Merry opnuðu sýningarnar echolalia og Ummyndlingar (Metamorphlings) á Listasafni Íslands. Eygló Gísla Lára Sóley listrænn stjórnandi Listahátíðar alltaf glæsileg. Sunna Ben Gestir grandskoðuðu verkin á Listasafni Íslands. Eygló Gísla Fjör á opnun Listahátíðar á Listasafni Reykjavíkur. Sunna Ben Lára Sóley kampa kát á opnun Listahátíðar. Sunna Ben Listamaðurinn James Merry hefur unnið með Björk í árabil og opnaði glæsilega sýningu á Listasafni Íslands. Eygló Gísla Listahátíð í Reykjavík Menning Björk Myndlist Tónlist Mest lesið Stóð uppi sem ófrísk ekkja 29 ára gömul Lífið Stjörnulífið: Þakklátur „LadyBoy ársins“ Lífið Dua Lipa gekk að eiga sinn heittelskaða í dag Makamál „Heima beið hvolpur sem ég gæti alveg vanist“ Lífið Youtube-leikstjórar kaffærðu Stjörnustríði Bíó og sjónvarp Matt Brown er látinn Lífið Áslaug býður í partý Lífið Bréf til ókunnugrar stúlku varð upphafið að nýju lífi á Íslandi Lífið „Sögulegt augnablik“ fyrir þýska klúbbamenningu Lífið Krakkatía vikunnar: Kóngur, kýr og mávagarg Lífið Fleiri fréttir Efnir til styrktarlottós: Hefur glímt við krabbamein nánast alla ævi „Heima beið hvolpur sem ég gæti alveg vanist“ Stóð uppi sem ófrísk ekkja 29 ára gömul Stjörnulífið: Þakklátur „LadyBoy ársins“ Áslaug býður í partý Matt Brown er látinn „Sögulegt augnablik“ fyrir þýska klúbbamenningu Krakkatía vikunnar: Kóngur, kýr og mávagarg „Eins og að horfa á eftir börnunum sínum fara út í lífið“ Moulin Rouge felld niður tvo daga í röð Bréf til ókunnugrar stúlku varð upphafið að nýju lífi á Íslandi Fékk nýtt tækifæri með nýra frá mömmu Fréttatía vikunnar: Verðbólga, eldflaug og Dior Eliza fór í viðtal til Kelly Clarkson: „Ég breytti ekki heiminum sem forsetafrú en ég reyndi að gera mitt“ Fékk uppsagnarbréf, varð ófrísk og allt breyttist Kúluhúsið falt fyrir níutíu milljónir Þingvellir stærsta verkefni Kaleo frá upphafi „Ég myndi ekki hrósa fólki fyrir að grennast“ Mikil sorg á Alþingi Samstarfsfélagar að elskhugum Bústaðarferð með vinum endaði á óvæntri trúlofun Fyrsta BBQ- og reykmatarhátíðin í Kolaportinu um helgina Emily in Paris-stjarna látin Hvað hafa þau að fela? Þingmönnum skyndilega bannað að hanga í stiganum við matsalinn Hvað veistu um… Björgvin Halldórsson? Sér mest eftir fullyrðingum sínum um einhverfu Tvíburar sem búa saman, lærðu það sama og eignuðust börn á sama tíma Skrautlegt einvígi á Vistabella á Spáni „Af hverju er ég að leita í eitthvað svona ljótt?“ Sjá meira