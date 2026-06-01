Krefst þess að Applegate haldi sig fjarri henni Freyja Þórisdóttir skrifar 1. júní 2026 21:51 Söngkonan Sabrina Carpenter hefur átt fjölda laga á vinsældarlistum síðustu ára svo sem Please Please Please og Espresso. Getty Bandaríska söngkonan Sabrina Carpenter hefur farið fram á nálgunarbann gegn manni sem hún segir hafa birst við heimili hennar innan við sólarhring eftir að hafa verið handtekinn. Hann hafði reynt að þröngva sér inn um dyr heimilis hennar og þóst þekkja hana. Þetta er meðal þess sem kemur fram í umfjöllun miðilsins TMZ um málið en samkvæmt dómskjölum sem þau komust yfir við vinnslu fréttar sinnar er maðurinn hinn þrjátíu og eins árs gamli William Applegate. Lögfræðiteymi söngkonunnar dreif sig fyrir dómara á föstudag og lagði fram beiðni um nálgunarbann en Sabrina heldur því fram að Applegate hafi birst óboðinn við heimili hennar í Los Angeles þann 23. maí eftir að hafa farið ólöglega inn á lóð nágranna hennar til að komast fram hjá og rjúfa öryggisgirðinguna sem ver heimili hennar. Hann er sagður hafa byrjað að reyna af alefli að þröngva sér inn á heimili Sabrinu án nokkurs boðs, leyfis eða samþykkis. Þegar hurðin opnaðist ekki er maðurinn sagður hafa bankað á dyrnar og hringt dyrabjöllunni áður en öryggisvörður Carpenter fjarlægði hann af eigninni. Fékk tímabundið nálgunarbann Söngkonan sagði í yfirlýsingu sinni að það hafi verið „ljóst að hann hafi komið af ásetningi, heimsóknin hafi virkað úthugsuð og hann hafi verið ágengur, sem sé mjög ógnvekjandi". Þar heldur hún því einnig fram að öryggisverðir hennar hafi talað við hann en hann hafi neitað að hlýða. Sabrina segir að Applegate hafi þóst þekkja hana en hún segist ekki þekkja hann og skrifar Sabrina: „William Applegate er mér algjörlega ókunnugur. Ég hef aldrei hitt hann eða átt í neinum samskiptum við hann. Ég hef enga löngun til að hitta hann eða eiga í samskiptum við hann." Sabrina fór fram á og fékk samþykkt tímabundið nálgunarbann sem krefst þess að Applegate haldi sig fjarri henni, systur hennar Söruh og kærasta systur hennar, George. Ákveðið verður síðar í þessum mánuði hvort breyta eigi tímabundna nálgunarbanninu í varanlegt bann.