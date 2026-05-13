Arnar velur tvo landsliðshópa: Viktor Bjarki fær kallið

Aron Guðmundsson skrifar
Viktor Bjarki gæti leikið sinn fyrsta A-landsleik gegn Japan
Búið er að opinbera landsliðshópa Íslands sem mæta Japan og heimsmeisturum Argentínu í tveimur æfingarleikjum um mánaðarmótin. 

Leikirnir eru liður í undirbúningi bæði Japan og Argentínu fyrir komandi heimsmeistaramóti í fótbolta sem hefst í Bandaríkjunum Mexíkó og Kanada í næsta mánuði. 

Leikurinn gegn Japan er utan landsliðsglugga og því er um tvo hópa að ræða fyrir leikina tvo. Þá má sjá svo sitt í hvoru lagi neðst í fréttinni.

Landsliðshópar Íslands:

Margt áhugavert er í hópunum tveimur. Viktor Bjarki Daðason, framherji FC Kaupmannahafnar fær kallið í hópnum sem mætir Japan og gæti spilað sinn fyrsta A-landsleik en einnig í hópnum er Ögmundur Kristinsson sem hefur lítið sem ekkert spilað upp á síðkastið og er á mála hjá Val en ekki í plönum Hermanns Hreiðarssonar.

Þrír leikmenn gætu spilað sinn fyrsta A-landsleik í verkefninu. Téður Viktor Bjarki, Stefán Ingi Sigurðarsson, sóknarmaður Go Ahead Eagles og Benoný Breki Andrésson sóknarmaður Stockport County. 

Ísland mætir Japan í Tókýó á MUFG leikvanginum þann 31.maí næstkomandi áður en leið liðsins heldur til Bandaríkjanna þar sem að ríkjandi heimsmeistarar Argentínu bíða okkar manna þann 9.júní í Alabama. Um er að ræða síðasta leik heimsmeistaranna áður en titilvörn þeirra á HM hefst. 

Argentína mun spila í J-riðli á HM með Alsír, Austurríki og Jórdaníu. Japan er í F-riðli með Hollandi, Túnis og Svíþjóð. 

Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari Íslands, situr fyrir svörum á blaðamannafundi á Laugardalsvelli og tekur við spurningum varðandi hópinn og verkefnið. 

Hópurinn gegn Japan: 

Hópurinn gegn Japan:

Hákon Rafn Valdimarsson - Brentford F.C. - 21 leikur

Ögmundur Kristinsson - Valur - 19 leikir

Alfons Sampsted - Go Ahead Eagles - 23 leikir

Dagur Dan Þórhallsson - CF Montreal - 8 leikir

Hjörtur Hermannsson - Volos F.C. - 30 leikir, 1 mark

Sverrir Ingi Ingason - Panathinaikos F.C. - 66 leikir, 4 mörk

Daníel Leó Grétarsson - Sonderjyske Fodbold - 29 leikir

Hörður Björgvin Magnússon - Levadiakos - 52 leikir, 2 mörk

Logi Tómasson - Samsunspor - 14 leikir, 1 mark

Willum Þór Willumsson - NEC Nijmegen - 18 leikir

Andri Fannar Baldursson - Kasimpasa S.K. - 12 leikir

Gísli Gottskálk Þórðarson - Lech Poznan - 2 leikir

Aron Einar Gunnarsson - Al-Gharafa - 108 leikir, 5 mörk

Mikael Egill Ellertsson - Genoa CFC - 29 leikir, 2 mörk

Kristian Nökkvi Hlynsson - FC Twente - 11 leikir, 2 mörk

Brynjólfur Andersen Willumsson - FC Groningen - 9 leikir, 1 mark

Stefán Ingi Sigurðarson - Go Ahead Eagles

Viktor Bjarki Daðason - FC Köbenhavn

Benoný Breki Andrésson - Stockport County F.C.

Hópurinn gegn Argentínu:

Elías Rafn Ólafsson - FC Midtjylland - 14 leikir

Hákon Rafn Valdimarsson - Brentford F.C. - 21 leikur

Anton Ari Einarsson - Breiðablik - 3 leikir

Guðlaugur Victor Pálsson - Horsens - 57 leikir, 5 mörk

Dagur Dan Þórhallsson - CF Montreal - 8 leikir

Hjörtur Hermannsson - Volos F.C. - 30 leikir, 1 mark

Hörður Björgvin Magnússon - Levadiakos - 52 leikir, 2 mörk

Daníel Leó Grétarsson - Sonderjyske Fodbold - 29 leikir

Mikael Egill Ellertsson - Genoa CFC - 29 leikir, 2 mörk

Logi Tómasson - Samsunspor - 14 leikir, 1 mark

Andri Fannar Baldursson - Kasimpasa - 12 leikir

Hákon Arnar Haraldsson - LOSC Lille - 30 leikir, 3 mörk

Gísli Gottskálk Þórðarson - Lech Poznan - 2 leikir

Stefán Teitur Þórðarson - Hannover 96 - 36 leikir, 1 mark

Ísak Bergmann Jóhannesson - 1. FC Köln - 43 leikir, 6 mörk

Gylfi Þór Sigurðsson - Víkingur R. - 85 leikir, 28 mörk

Kristall Máni Ingason - SK Brann - 8 leikir

Arnór Sigurðsson - Malmö FF - 35 leikir, 2 mörk

Kristian Nökkvi Hlynsson - FC Twente - 11 leikir, 2 mörk

Jón Dagur Þorsteinsson - SK Brann - 54 leikir, 6 mörk

Albert Guðmundsson - ACF Fiorentina - 46 leikir, 14 mörk

Orri Steinn Óskarsson - Real Sociedad - 17 leikir, 9 mörk

Daníel Tristan Guðjohnsen - Malmö FF - 5 leikir

