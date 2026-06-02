Kláruðu leikinn með síðustu spyrnu leiksins

Belgía vann Króatíu í vináttuleik 2-0. Þetta er næstsíðasti leikur beggja liða fyrir HM í fótbolta sem hefst í næstu viku.
Fyrra mark Belga skoraði fyrirliðinn Youri Tielemans eftir dauðan bolta inni í teig sem hann setti örugglega í netið. Seinna mark Belga skoraði Romelu Lukaku sem var jafnframt síðasta spyrna leiksins. Hann slapp einn í gegn eftir frábæra sendingu Hans Vanaken inn fyrir vörn Króatíu og setti boltann þægilega í netið.
Það var ljóst að flestir leikmenn voru að taka því rólega fyrir heimsmeistaramótið en þetta var frekar rólegur leikur. Lítið var um áhættur enda væri leiðinlegt að meiðast rétt fyrir heimsmeistaramót.
Bæði lið pössuðu að setja ekki of mikið álag á leikmennina sína og voru aðeins fimm leikmenn sem spiluðu allan leikinn. Þar af var aðeins einn leikmaður Króata sem kláraði 90 mínúturnar. Það var miðvörður liðsins, Luka Vuskovic.
Næsti leikur Belga er á laugardaginn á móti Túnis. Næsti leikur Króatíu er á sunnudaginn gegn Slóveníu.
Belgía er í G-riðli á HM með Egyptalandi, Íran og Nýja-Sjálandi. Króatía er í L-riðli með Englandi, Panama og Gana.