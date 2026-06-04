007 First Light: Bond hefur aldrei verið betri

Þetta eru stór orð, ég veit, en mögulega er 007 First Light besti leikurinn um ofurnjósnarann James Bond. Það hafa að vísu ekki verið margir frábærir Bond-leikir í gegnum árin en þessi er mjög góður.
GoldenEye 007 frá Nintendo 64 árunum er því kominn í annað sætið yfir bestu Bond-leikina, eða Nightfire. Það fer eftir því hvað þú ert gamall, lesandi góður.
Leikurinn er gerður af IO Interactive, sömu aðilum og gerðu leikina um launmorðingjann Agent 47 og First Light ber þess augljós merki. Hitman-leikirnir snúast mikið um það að fara laumulega um í stórum og fjölmennum umhverfum og það gerir First Light líka.
Ég verð að taka fram að ég er mikill aðdáandi Hitman-leikjanna. Það hefur klárlega áhrif á upplifun mína af þessum leik.
Leikurinn fjallar um ungan James Bond og hefst á því að hann tekur þátt í áhlaupi breskra sérsveitarmanna á Íslandi, þar sem MI6 er að leita að einhverjum mikilvægum hlut.
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Það fer vægast sagt allt til fjandans og endar með gífurlegum látum. Eftir það er Bond sjanghæjaður í 00 verkefnið sem nýr M er að setja aftur á laggirnar, eftir að það var fellt niður fyrir áratug. Einn af stjórnendum verkefnisins er með horn í
Eins og svo oft áður þarf Bond að koma breska konungsveldinu til bjargar.
Í stuttu máli sagt er 007 First Light mjög góður leikur. Sagan er áhugaverð og spilunin, sem svipar mjög til Hitman-leikjanna, er sömuleiðis góð. Svei mér þá ef það er ekki smá Uncharted þarna líka.
Þegar kemur að sögunni inniheldur hún gott jafnvægi hvað varðar persónusköpun, dulúð og hasar. Mér finnst ekkert fjarri lagi að lýsa sögunni sem langri tíu tíma, eða svo, Bond-mynd.
Það eru óvæntar stefnubreytingar á sögunni, spenna, fallegir og framandi staðir sem Bond heimsækir, hraðskreiðir bílar og bátar, njósnatól, slagsmál og þrusugóður hasar þegar allt fer til andskotans. Hin klassíska Bond-mynd!
Ein allra besta hasarsena leiksins gerist um borð í flugvél sem Bond hefur hakkað. Maður þarf að komast í gegnum hana og skjóta þar aragrúa af fautum en til að hjálpa við það getur maður beygt flugvélinni í rauntíma svo kassar og annar farmur flugvélarinnar þeytist um hana og á óvini.
Þetta er stórkostleg sena, sem er því miður allt of stutt. Þær eru þó nokkrar sambærilegar í leiknum.
Leikurinn er með sitt eigið Bond-lag, eftir Lönu Del Rey og David Arnold.
Borð leiksins eru galopin og gera manni kleift að klára þau á margvíslegan hátt, eftir því hvaða undratól frá Q maður tekur með sér og hvað manni dettur í hug. Þetta er fyrirkomulag sem er, aftur, ekki ósvipað Hitman-leikjunum.
Á milli borða er hægt að spila fyrri borð leiksins aftur, taka með sér mismunandi tól og tækla þau á annan hátt. Borðin eru mjög fjölbreytt og það eru margar leiðir til að klára þau.
Þetta kerfi leiksins kallast TacSim en innan veggja IO Interactive eru ætlanir um að bæta við þann hluta leiksins í framtíðinni og lengja þannig líftíma hans, ekki ósvipað því og gert hefur verið við Hitman-leikina.
Þó ég hafi sagt að leikurinn beri keim af Hitman-leikjunum er þetta að mörgu leyti allt öðruvísi leikur. Borðin skiptast mörg í mismunandi fasa þar sem Bond fer fyrst um borðið í leit að upplýsingum og læðist um eins og njósnari. Síðan tekur við alvara og hasar en það er aðallega fyrri kaflinn sem líkist Hitman-leikjunum. Seinni hlutinn er meira Uncharted og mér finnst þetta persónulega koma frekar vel út.
Bardagakerfi 007 First Light er ekki það flóknasta. Þegar maður er að slást kýlir maður flesta gaura og verst með því að ýta á takka á réttum tíma og kántera, eins og þeir kalla það.
Bond getur notað hluti í umhverfinu til að kasta í óvini sína og trufla þá. Þannig getur maður opnað á það að lumbra á óvopnuðum gaurum eða afvopna vopnaða gaura.
Þetta kerfi getur gert manni kleift að ná fram ansi töff augnablikum en heilt yfir er bardagakerfið ekkert framúrskarandi. Í rauninni er það frekar beisik.
Áhugsamir geta séð fyrstu þrettán mínútur leiksins í spilaranum hér að neðan. Myndbandið sýnir að mestu ævintýri Bonds á Íslandi.
Einn stór galli við bardagakerfið er sjónarhorn leiksins. Ég veit ekki hversu oft það sýnir manni ekki neitt hjálplegt í þröngum rýmum.
Annað sem hefur farið í taugarnar á mér snýr að því að vista leikinn. Það er í raun ekki hægt, þar sem leikurinn vistar sjálfur á ákveðnum tímapunktum í borðum. Í rauninni er ekkert að því, eeeen.
Ég vil frekar en ekki lauma mér í gegnum borð. Þegar það misheppnaðist í einu borði fópr ég, án þess að hugsa, í restart checkpoint og tapaði held ég um hálftíma af spilun. Þá var ég búinn að fara gegnum nokkra staði sem hefðu verið augljósir save-punktar. Þetta fór herfilega mikið í taugarnar á mér.
Á öðrum stað þurfti ég að hlusta á samræður nokkurra karla í nokkrar mínútur og gera ákveðinn hlut að þeim loknum. Því klikkaði ég á, af því að ég var að sækja mér kex.
Þetta var beisiklí að ýta á einn takka á ákveðnum tímapunkti, sem er eitthvað það latasta sem fyrirfinnst í tölvuleikjaspilun, en leikurinn henti Game over í mig.
Þegar ég fór í retry, þá þurfti ég að hlusta á allar samræðurnar aftur. Þetta voru ekki nema kannski fjórar mínútur en mér finnst þetta samt fáránlegt.
Svo kemur fyrir að maður er að leita að alls konar vísbendingum. Ein þeirra getur svo komið sögunni áfram, án þess að maður fái tækifæri til að skoða sig almennilega um og skoða allar vísbendingarnar. Þetta er aðallega eitt mission sem ég er að vísa til en mikið rosalega fór þetta í taugarnar á mér. Ég er alveg handviss um að ég missti af einhverju ótrúlega merkilegu.
Til að taka þetta raus aðeins saman, finnst mér óhætt að segja að ég sé mjög ánægður með 007 First Light. Sagan er góð, þó hún geti verið klisjukennd en það má með James Bond. Það er einfaldlega gaman að upplifa frumlega Bond-sögu, þar sem það hefur verið skortur á þeim á undanförnum árum.
Spilun er líka hin fínasta. Fyrir utan nokkur tiltölulega lítil smáatriði hef ég ekki yfir miklu að kvarta.
Starfsmenn IO Interactive sjá augljóslega fyrir sér að gera fleiri leiki um þennan nýja frumlega James Bond en það hefur ekkert verið ákveðið í þeim efnum þegar þetta er skrifað.
Ég persónulega vona að svo verði. Það verður líka áhugavert að sjá hvað gert verður með TacSim til að halda leiknum á lífi lengur og hvort það takist yfir höfuð.