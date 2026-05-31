Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, er á leið aftur til Íslands eftir tæpa ársdvöl í Bandaríkjunum. Hún býður vinum og vandamönnum í léttan fögnuð við heimkomuna.
Áslaug tilkynnti fyrir tæpu ári að hún ætlaði sér að flytja til New York að hausti, í MPA-nám (e. Master in Public Administration in Global Leadership). Sagði hún það hafa verið draum lengi. Síðastliðið ár hefur hún verið dugleg að lýsa lífi sínu í New York og ræddi meðal annars við fréttastofu þegar snjóstormur skall á borginni fyrr í vetur.
Nú er hún útskrifuð og á leið heim til Íslands. Hún hefur áður tilkynnt að hún muni taka sæti á þingi á ný en Sigurður Örn Hilmarsson varaþingmaður hefur vermt sæti hennar á meðan.
„Það sem ég hef saknað mest er fólkið mitt. Vinir, fjölskylda, stuðningsmenn og allir þeir sem hafa fylgt mér í gegnum tíðina,“ skrifar Áslaug í færslu á samfélagsmiðlum.
Til að hitta sem flesta ákvað hún að bjóða til fagnaðar í anddyri Parliament-hótelsins við Austurvöll á fimmtudaginn milli klukkan fimm og sjö.
„Þetta er ekki útskriftarveisla og allar gjafir eru afþakkaðar. Hægt verður að kaupa sér léttar veitingar á staðnum. Mig langar einfaldlega að hitta ykkur,“ skrifar Áslaug.