Dua Lipa gekk að eiga sinn heittelskaða Freyja Þórisdóttir skrifar 31. maí 2026 22:26 Söngkonan Dua Lipa er þekkt fyrir smelli á borð við New rules, Don´t Start Now og One Kiss en hún hefur nýlega lokið tónleikaferðalagi sem hófst í Singapúr í nóvember 2024 og lauk í Mexíkóborg í desember 2025. Getty Breska tónlistarkonan Dua Lipa gekk í það heilaga í dag en hún og breski leikarinn Callum Turner voru fyrst orðuð við hvort annað snemma árs 2024 og staðfestu trúlofun sína í júní 2025. Athöfnin þótti verulega látlaus og var haldin í Old Marylebone Town Hall í London, sunnudaginn 31. maí. Að því er fram kemur í umfjöllun breska miðilsins The Sun, sem virðist hafa verið sá fyrsti til að birta myndir af nýkvæntu hjónunum, voru átta gestir viðstaddir athöfnina. Þar er einnig sagt frá því að fram undan sé stórfengleg þriggja daga brúðkaupsveisla á Sikiley á Ítalíu. Callum, sem er er 36 ára, hefur verið talinn líklegur til að leika næsta James Bond. Hann á að hafa beðið söngkonunnar í desember 2024 eftir aðeins eins árs samband, en hún staðfesti söguna í viðtali við breska Vogue í júní síðastliðnum. Í sínu allra fínasta pússi Tískuhönnuðurinn Simon Porte Jacquemus, maðurinn á bak við merkið Jacquemus, er talinn hafa hannað að minnsta kosti einn af kjólunum sem Dua, 30 ára, mun klæðast í brúðkaupsveislunni. Lipa klæddist dragtarkjól frá Schiaparelli couture sem hannaður var af Daniel Roseberry, að því er Vogue greindi frá. Hún paraði klæðnaðinn saman við sams konar hanska og Christian Louboutin-skó, auk hvíts hatts frá Stephen Jones, þar sem hún gekk út úr anddyri hússins hönd í hönd með Turner, sem klæddist dökkbláum jakkafötum og bindi. Hér að neðan má sjá myndband þar sem söngkonan flytur eitt af þekktari lögum sínum, „Training Season," ásamt sinfóníuhljómsveit.