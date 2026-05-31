Lífið

Matt Brown er látinn

Bjarki Sigurðsson skrifar
Matt Brown (t.h.) ásamt bróður sínum Gabe Brown árið 2014. Getty/Frederick M. Brown

Matt Brown, einn af meðlimum hinnar frægu Brown-fjölskyldu sem fylgst var með í heimildarþáttunum Alaskan Bush People, er látinn. Hann var 43 ára.

Matt fannst látinn í á í Washington-ríki í Bandaríkjunum. Bear Brown, bróðir Matts, greinir frá andlátinu í færslu á samfélagsmiðlum. Talið er að hann hafi svipt sig lífi. Hann hafði glímt við áfengis- og fíkniefnavanda og hafði nýlega gengið í gegnum erfið sambandsslit. 

Þættirnir Alaskan Bush People voru sýndir á Discovery-rásinni frá 2014 til 2022. Brown-fjölskyldan stundaði einskonar sjálfsþurftarbúskap í óbyggðum Alaska-ríkis. Gerðar voru fjórtán þáttaraðir og sýndir 114 þættir. Matt birtist í 79 þeirra en hann sagði skilið við þættina þegar fjölskyldan flutti til Washington-ríkis. 

