Matt Brown er látinn Bjarki Sigurðsson skrifar 31. maí 2026 14:15 Matt Brown (t.h.) ásamt bróður sínum Gabe Brown árið 2014. Getty/Frederick M. Brown Matt Brown, einn af meðlimum hinnar frægu Brown-fjölskyldu sem fylgst var með í heimildarþáttunum Alaskan Bush People, er látinn. Hann var 43 ára. Matt fannst látinn í á í Washington-ríki í Bandaríkjunum. Bear Brown, bróðir Matts, greinir frá andlátinu í færslu á samfélagsmiðlum. Talið er að hann hafi svipt sig lífi. Hann hafði glímt við áfengis- og fíkniefnavanda og hafði nýlega gengið í gegnum erfið sambandsslit. Þættirnir Alaskan Bush People voru sýndir á Discovery-rásinni frá 2014 til 2022. Brown-fjölskyldan stundaði einskonar sjálfsþurftarbúskap í óbyggðum Alaska-ríkis. Gerðar voru fjórtán þáttaraðir og sýndir 114 þættir. Matt birtist í 79 þeirra en hann sagði skilið við þættina þegar fjölskyldan flutti til Washington-ríkis. Andlát Bandaríkin Hollywood Bíó og sjónvarp Raunveruleikaþættir Mest lesið „Sögulegt augnablik“ fyrir þýska klúbbamenningu Lífið Mugison þakkar innilega fyrir sig Tónlist Bréf til ókunnugrar stúlku varð upphafið að nýju lífi á Íslandi Lífið Krakkatía vikunnar: Kóngur, kýr og mávagarg Lífið Moulin Rouge felld niður tvo daga í röð Lífið „Eins og að horfa á eftir börnunum sínum fara út í lífið“ Lífið Matt Brown er látinn Lífið Fékk nýtt tækifæri með nýra frá mömmu Lífið Fréttatía vikunnar: Verðbólga, eldflaug og Dior Lífið Stjörnustríðs-leynivopnið Marcia Lucas látin Bíó og sjónvarp Fleiri fréttir Matt Brown er látinn „Sögulegt augnablik“ fyrir þýska klúbbamenningu Krakkatía vikunnar: Kóngur, kýr og mávagarg „Eins og að horfa á eftir börnunum sínum fara út í lífið“ Moulin Rouge felld niður tvo daga í röð Bréf til ókunnugrar stúlku varð upphafið að nýju lífi á Íslandi Fékk nýtt tækifæri með nýra frá mömmu Fréttatía vikunnar: Verðbólga, eldflaug og Dior Eliza fór í viðtal til Kelly Clarkson: „Ég breytti ekki heiminum sem forsetafrú en ég reyndi að gera mitt“ Fékk uppsagnarbréf, varð ófrísk og allt breyttist Kúluhúsið falt fyrir níutíu milljónir Þingvellir stærsta verkefni Kaleo frá upphafi „Ég myndi ekki hrósa fólki fyrir að grennast“ Mikil sorg á Alþingi Samstarfsfélagar að elskhugum Bústaðarferð með vinum endaði á óvæntri trúlofun Fyrsta BBQ- og reykmatarhátíðin í Kolaportinu um helgina Emily in Paris-stjarna látin Hvað hafa þau að fela? Þingmönnum skyndilega bannað að hanga í stiganum við matsalinn Hvað veistu um… Björgvin Halldórsson? Sér mest eftir fullyrðingum sínum um einhverfu Tvíburar sem búa saman, lærðu það sama og eignuðust börn á sama tíma Skrautlegt einvígi á Vistabella á Spáni „Af hverju er ég að leita í eitthvað svona ljótt?“ Frumkvöðull selur elegant íbúð í 101 Kveðjustund í ráðhúsinu Þegar yfirvöld gengust við fljúgandi furðuhlutum Óhefðbundið leynivopn Helgu Sigrúnar Nálægðin við dauðann gjörbreytti ferlinum Sjá meira