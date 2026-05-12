Skúli Tómas hafi svipt konuna lífi með morfíni

Héraðssaksóknari telur Skúla Tómas Gunnlaugsson hjartalækni hafa svipt Dönu Jóhannsdóttur lífi með því að sjá til þess að henni yrðu gefin morfín og morfínskyld lyf. Þung lyfjameðferð hafi orðið til þess að Dana lést af völdum meðferðarinnar. Börn hennar krefjast samtals tuga milljóna króna í miskabætur.
Þetta segir í ákæru á hendur Skúla Tómasi, sem Vísir hefur undir höndum. Þar segir að hann sé ákærður manndráp og brot gegn lögum um heilbrigðisstarfsmenn, en til vara fyrir manndráp af gáleysi og brot gegn lögum um heilbrigðisstarfsmenn, með því að hafa svipt Dönu Jóhannsdóttur lífi.
Hún hafi verið lögð inn á D-deild Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja, fimmtudaginn 1. ágúst 2019, þar sem Skúli Tómas var yfirlæknir og bar ábyrgð á læknisfræðilegri meðferð Dönu, en hann hafi sett Dönu á lífslokameðferð sama dag þrátt fyrir að hún hafi ekki verið með lífsógnandi sjúkdóm og tekið ákvörðun um og séð til að Dönu yrðu gefin slævandi lyf, það er morfín og morfínskyld lyf, Leponex (clozapine) og Dormicum (midazolam).
„Leiddi þessi þunga lyfjameðferð til þess að Dana lést af völdum meðferðarinnar á sjúkrahúsinu laugardaginn 19. október 2019.“
Þá segir í ákærunni að fyrir hönd fimm uppkominna barna Dönu sé gerð miskabótakrafa á hendur Skúla Tómasi upp á fimm milljónir króna til handa hverju þeirra.
Þá krefjast þau samanlagt tæplega 900 þúsund króna í skaðabætur vegna útfararkostnaðar.
Ákæran verður þingfest í Héraðsdómi Reykjaness eftir viku.
Skúli Tómas Gunnlaugsson, sem grunaður er um að hafa sett sjúklinga sína í tilefnislausar lífslokameðferðir, er kominn með lækningaleyfi á nýjan leik. Hann er grunaður um röð alvarlegra mistaka og vanrækslu og um að hafa valdið ótímabærum dauða níu sjúklinga.
Skúli Tómas Gunnlaugsson segir erfiða tíma fram undan. Hann segir ánægjulegt að fimm af sex málum hafi verið felld niður en það sé á sama tíma mikið áfall að ákært sé vegna eins þeirra.
Skúli Tómas Gunnlaugsson læknir hefur verið ákærður fyrir manndráp af ásetningi í tilfelli eins sjúklings í hans umsjá. Lögregla hafði andlát sex sjúklinga til skoðunar og felldi rannsókn fimm þeirra niður.
Héraðssaksóknari hefur ákveðið að ákæra Skúla Tómas Gunnlaugsson lækni fyrir manndráp af ásetningi vegna andláts 73 ára konu sem var í hans umsjá á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja árið 2019. Verjandi hans ætlar að fara fram á frávísun í málinu. Uppkomin börn konunnar sem er ákært vegna gagnrýna harðlega að Skúli Tómas hafi starfað við Landspítalann meðan mál hans var til rannsóknar.