Innlent

Fjögurra flokka meiri­hluti í Norðurþingi

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Fulltrúar flokkanna fjögurra.
Fulltrúar flokkanna fjögurra. Norðurþing

Sjálfstæðisflokkur, Samfylking, Framsóknarflokkur og Óskalisti hafa náð samkomulagi um myndun nýs meirihluta í sveitarstjórn Norðurþings. Málefnasamningur var undirritaður í dag.

Í honum kemur fram að sveitarstjóri verði faglega ráðinn. Ákvörðun um ráðningu sveitarstjóra verði tilkynnt síðar. Katrín Sigurjónsdóttir hefur gegnt starfi sveitarstjóra síðustu ár og var hún fagráðin.

Fram kemur í tilkynningu að málefnasamningur framboðanna sé grundvallaður á stefnuskrám þeirra fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 2026. Lögð verði sérstök áhersla á aðhald í rekstri, atvinnuuppbyggingu, farsæld og aðstæður barna og ungmenna í störfum meirihlutans.

Helena Eydís Ingólfsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokks, verður forseti sveitarstjórnar og Kjartan Páll Þórarinsson, oddviti Samfylkingarinnar, verður formaður byggðarráðs.

„Ég setti mér það markmið þegar ég gaf kost á mér til að leiða lista Sjálfstæðisflokksins að flokkurinn yrði í þeirri stöðu að loknum kosningum að geta valið með hverjum við mundum vinna í meirihluta og jafnframt að mynda sterkan meirihluta til að koma okkar málum og góðum málum samstarfsflokka í framkvæmd á komandi kjörtímabili. Kjósendur færðu okkur stóra áskorun með niðurstöðum kosninga í Norðurþingi þar sem framboðin hafa frekar jafnt fylgi og ýmist með einn eða tvo fulltrúa í sveitarstjórn,“ er haft eftir Helenu Eydísi Ingólfsdóttur oddvita Sjálfstæðisflokksins.

„Samstarf okkar við Framsóknarflokkinn í meirihluta á nýafstöðnu kjörtímabili var farsælt og mikill samhljómur var með málefnaskrám Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks í aðdraganda kosninga. Við höfum átt gott samstarf við fulltrúa Samfylkingarinnar í meiri- og minnihluta á undanförnum kjörtímabilum ásamt því að áherslur þeirra á aðstæður barna og ungmenna samræmast okkar áherslum. Óskalistinn kom nýr inn í sveitarstjórn í kosningunum í maí. Þau háðu heiðarlega og fallega kosningabaráttu, með ákalli um betra samtal á milli byggðalaga sveitarfélagsins, sem okkur þykir mikilvægt að bregðast við.“

Sveitarstjórnarkosningar 2026 Sveitarstjórnarmál Norðurþing

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