Fjögurra flokka meirihluti í Norðurþingi Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 2. júní 2026 23:43 Fulltrúar flokkanna fjögurra. Norðurþing Sjálfstæðisflokkur, Samfylking, Framsóknarflokkur og Óskalisti hafa náð samkomulagi um myndun nýs meirihluta í sveitarstjórn Norðurþings. Málefnasamningur var undirritaður í dag. Í honum kemur fram að sveitarstjóri verði faglega ráðinn. Ákvörðun um ráðningu sveitarstjóra verði tilkynnt síðar. Katrín Sigurjónsdóttir hefur gegnt starfi sveitarstjóra síðustu ár og var hún fagráðin. Fram kemur í tilkynningu að málefnasamningur framboðanna sé grundvallaður á stefnuskrám þeirra fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 2026. Lögð verði sérstök áhersla á aðhald í rekstri, atvinnuuppbyggingu, farsæld og aðstæður barna og ungmenna í störfum meirihlutans. Helena Eydís Ingólfsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokks, verður forseti sveitarstjórnar og Kjartan Páll Þórarinsson, oddviti Samfylkingarinnar, verður formaður byggðarráðs. „Ég setti mér það markmið þegar ég gaf kost á mér til að leiða lista Sjálfstæðisflokksins að flokkurinn yrði í þeirri stöðu að loknum kosningum að geta valið með hverjum við mundum vinna í meirihluta og jafnframt að mynda sterkan meirihluta til að koma okkar málum og góðum málum samstarfsflokka í framkvæmd á komandi kjörtímabili. Kjósendur færðu okkur stóra áskorun með niðurstöðum kosninga í Norðurþingi þar sem framboðin hafa frekar jafnt fylgi og ýmist með einn eða tvo fulltrúa í sveitarstjórn,“ er haft eftir Helenu Eydísi Ingólfsdóttur oddvita Sjálfstæðisflokksins. „Samstarf okkar við Framsóknarflokkinn í meirihluta á nýafstöðnu kjörtímabili var farsælt og mikill samhljómur var með málefnaskrám Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks í aðdraganda kosninga. Við höfum átt gott samstarf við fulltrúa Samfylkingarinnar í meiri- og minnihluta á undanförnum kjörtímabilum ásamt því að áherslur þeirra á aðstæður barna og ungmenna samræmast okkar áherslum. Óskalistinn kom nýr inn í sveitarstjórn í kosningunum í maí. Þau háðu heiðarlega og fallega kosningabaráttu, með ákalli um betra samtal á milli byggðalaga sveitarfélagsins, sem okkur þykir mikilvægt að bregðast við.“ Sveitarstjórnarkosningar 2026 Sveitarstjórnarmál Norðurþing Mest lesið Fleiri bitnir af hundunum Innlent Flugmaður hjá Icelandair opnar bókhaldið Innlent „Þetta er mikið áfall fyrir okkur fjölskylduna“ Innlent Segir að honum hafi gengið illa að sofna vegna hræðslu Innlent Tvö á slysadeild eftir árás lausra hunda Innlent Snarpur skjálfti fannst á höfuðborgarsvæðinu Innlent Vaknaði við hávaða og raddir úr næsta herbergi Innlent Nafn mannsins sem lést á Hólmsheiði Innlent Sundlaugar opnar til miðnættis og ótakmörkuð bílastæði Innlent Enn ekkert spurst til Hákonar Innlent Fleiri fréttir Fjögurra flokka meirihluti í Norðurþingi „Í mínum huga er þarna illa farið með dýr“ Þingnefnd breytir ekki forgangsröð jarðganga Þórkatla slökkvi vonarneistann með nýjum samningi Lilja Björg ráðin sveitarstjóri Dalabyggðar Kærð fyrir að draga sér ríflega tólf milljónir úr dánarbúi Sjálfstæðismenn formenn sjö ráða af átta Baldur og Herjólfur sigla til Eyja Sundlaugar opnar til miðnættis og ótakmörkuð bílastæði Dýrum stefnt í hættu Unnur Brá sveitarstjóri í Borgarbyggð og Skorradalshreppi Beri skylda að skila Dananum hugsanlega á Þingvöllum Tímamót í borginni, innbrot í kjúklingabú og forritari á barnsaldri „Ávirðingarnar sem þetta fólk lét út úr sér eru því sjálfu til skammar“ Sumaráætlun Herjólfs frestað Leit að eftirmanni Höllu Bergþóru hafin Fær annan skóla undir sinn væng Faldi rúmar þrjátíu milljónir í peningaskáp Skjálftahrinan mallar enn Ari missti af fyrsta fundinum Kourani gæti losnað eftir þrjá mánuði eftir lagabreytingu Situr rúma viku á þingi fyrir sumarfrí „Heiður lífs míns að vera borgarstjóri“ Fordæma innbrot í Reykjabú Mun örugglega leita ráða hjá Heiðu „Greiddi smyglurum verulegar upphæðir til að komast á leiðarenda“ Ljósið fékk langtímasamning Ætlar ekki í varaformannsframboð Verði hægt að sækja um skilnað án þess að gefa upp ástæðu Yfir 70 þúsund horfðu á kappræðurnar á Sýn Sjá meira