Ian Jeffs, þjálfari Breiðabliks, var ánægður með stigin þrjú eftir dramatískan 3-2 sigur gegn Val í 4. umferð Bestu deildar kvenna en viðurkenndi að frammistaða liðsins hefði ekki verið nógu góð.
Breiðablik komst snemma yfir á Kópavogsvelli en Valur svaraði með tveimur mörkum áður en Hrafnhildur Salka Pálmadóttir fékk rautt spjald. Blikar voru því manni fleiri stóran hluta leiksins en þurftu tvö mörk í uppbótartíma til að tryggja sigurinn.
„Nei, ekki eftir rauða spjaldið,“ sagði Ian þegar hann var spurður hvort Blikar hefðu mögulega haldið að hlutirnir kæmu af sjálfu sér eftir að Valur missti mann af velli.
„Mér fannst bara eftir markið sem við skoruðum þá hættum við. Við hættum að gera það sem var lagt upp með. Það var allt of hægt spil hjá okkur, við vorum að klappa boltanum of mikið og vorum ekki að nýta tækifærin til að setja boltann fyrir aftan línuna þegar þær voru að stíga á okkur.“
Ian sagði vindinn vissulega hafa haft áhrif en vildi ekki fela sig á bak við það.
„Það var smá vindur sem var að blása á móti en mér fannst þetta bara ákveðin vonbrigði. Þetta var bara ekki gott í dag.“
Þrátt fyrir það fögnuðu Blikar dýrmætum þremur stigum, en sigurmarkið kom nánast með síðustu spyrnu leiksins.
„Við fögnum þessum þremur stigum. Þetta er mjög sætt, að skora flautumark og ná þremur stigum,“ sagði Ian.
Hann var þó skýr á því að sigurinn hefði ekki verið sannfærandi.
„Ég er oft búinn að koma í viðtal eftir leik og segja að þetta hafi verið sannfærandi sigur og að við höfum átt þetta skilið. En ég get ekki sagt það í dag.“
Ian hrósaði Valsliðinu fyrir frammistöðuna og sagði gestina eiga hrós skilið þrátt fyrir sárt tap.
„Valsliðið átti bara mjög góðan leik. Heilt yfir var þetta mjög góð frammistaða hjá Val í dag og þær eru örugglega bara svekktar með niðurstöðuna.“
Að lokum sagði Ian að frammistaða hans eigin liðs hefði komið sér á óvart.
„Frammistaðan hjá mínu liði var ekki alveg nógu góð í dag og ég veit ekki alveg af hverju. Undirbúningurinn gekk vel, það hefur verið mikið sjálfstraust og við höfum spilað vel hingað til. En mér fannst við hiksta mjög oft í dag.“