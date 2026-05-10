Þremur leikjum er lokið í dag í ensku úrvalsdeildinni og öllum lauk þeim með jafnteflum. Falldraugurinn vofir enn yfir Nottingham Forest og Aston Villa mistókst að gera fjórða sætið að sínu.
Á Turf Moor tók fallið lið Burnley á móti Aston Villa sem er í harðri baráttu um fjórða sæti dieldarinnar við Liverpool.
Liverpool tapaði stigum á heimavelli gegn Chelsea í gær og hefðu lærisveinar Unai Emery því geta lyft sér upp fyrir þá í fjórða sætið með sigri í dag en allt kom fyrir ekki.
Aston Villa lenti strax í brekku á áttundu mínútu leiksins þegar að Jaidon Anthony kom Burnley yfir með fyrsta markinu.
Skömmu fyrir lok fyrri hálfleiks náði Ross Barkley hins vegar að jafna metin fyrir Aston Villa, 1-1.
Gestirnir frá Birmingham voru svo fyrri til að skora í seinni hálfleik. Það gerði Ollie Watkins er hann kom Aston Villa í forystuna. Gestirnir voru hins vegar ekki lengi í draumalandi því aðeins tveimur mínútum eftir mark Watkins jafnaði Zian Flemming metin fyrir Burnley og þar við sat.
Lokatölur 2-2 jafntefli. Aston Villa verður því áfram í 5.sæti deildarinnar en nú með jafnmörg stig og Liverpool í því fjórða. Burnley fallið og í 19.sæti sem stendur.
Á Selhurst Park í Lundúnum tóku heimamenn í Crystal Palace á móti Everton sem gat með sigri saxað allverulega á liðin fyrir ofan sig í Evrópubaráttunni. Everton leiddi með tveimur mörkum gegn einu á 77.mínútu eftir mörk frá Beto og James Tarkowski en þá náði Jean Philippe Mateta að jafna metin fyrir Crystal Palace og tryggja liðinu stig. Lokatölur 2-2 jafntefli. Everton í 10.sæti með 49 stig og fjórum stigum frá Brighton í 7.sæti. Crystal Palace er í 14.sæti með 44 stig.
Þá tók Nottingham Forest á móti Newcastle United í leik sem að lauk með 1-1 jafntefli. Það stefndi allt í sigur Newcastle United eftir mark Harvey Barnes á 74.mínútu en þegar komið var fram á 88.mínútu skoraði Elliot Anderson mikilvægt jöfnunarmark fyrir Forest. Nottingham Forest er í 15.sæti með 43 stig og ekki búið að losa sig við falldrauginn. Newcastle er í 13.sæti með 46 stig.