Telur að stríðinu muni brátt ljúka

„Sigurinn verður, og hefur alltaf verið, okkar,“ sagði Vladimír Pútín Rússlandsforseti er hann flutti ræðu á Rauða torginu í Moskvu þar sem hersveitir höfðu stillt sér upp að tilefni Sigurdagsins svokallaða. Hersýningin var með breyttu sniði í ár, nánar til tekið smærri.
Rússaher hélt hersýningu á torginu til að minnast sigursins á nasistum í Þýskalandi í seinni heimsstyrjöldinni hinn 9. maí. Þriggja daga vopnahlé, sem stendur nú yfir frá deginum í dag til mánudags, stendur nú yfir milli Úkraínumanna og Bandaríkjamanna, eins og tilkynnt var í gær.
Pútín hefur verið við völd í meira en aldarfjórðung og oft notað sigurdaginn, stærsta hátíðisdag Rússlands sem ekki tengist trú, til að sýna hernaðarmátt landsins og afla stuðnings við innrásarstríðið í Úkraínu, sem eru komið á fimmta ár.
Sýningin var þó með breyttu sniði í að sinni, að því er AP og BBC greina frá.
Hún var raunar í smærri kanntinum þar sem að þetta er sú fyrsta í nærri tvo áratugi sem þungavopn voru ekki til sýnis; engir skriðdrekar og engin flugskeyti, svo eitthvað sé nefnt.
Spurður út í þetta af fréttamönnum svaraði Pútín því að hersýnigin hefði ekki innihaldið þungavopn vegna þess að herinn þyrfti á þeim að halda á vígvellinum í Úkraínu.
Pútín hafði boðið nokkrum erlendum leiðtogum á hersýninguna en auk þess tóku norðurkóreskir hermenn þátt í henni enda hafa hermenn frá Norður-Kóreu barist á víglínuni í Kúrsk-héraði Úkraínu síðasta árið.
Í ræðu sinni á hersýningunni hrósaði Pútín rússneskum hermönnum sem börðust í Úkraínu og sagði að þeir stæðu frammi fyrir afli sem væri „vopnað og stutt af öllu bandalagi NATO.“
Pútín ítrekaði að hermennirnir börðust fyrir „réttlátum málstað.“
„Lykillinn að velgengni er siðferðisstyrkur okkar, hugrekki og hetjulund, eining okkar og hæfni til að þola allt og sigrast á öllum áskorunum,“ hélt Rússlandsforsetinn áfram er hann ávarpaði þjóð sína og heiminn.
Í gær tilkynnti Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, að Rússland og Úkraína hefðu fallist á beiðni hans um vopnahlé frá laugardegi til mánudags og fangaskipti upp á þúsund manns hvort tveggja. Trump sagði að hlé á bardögum gæti verið „upphafið að endalokum“ stríðsins.
Fyrir það höfðu báðar hliðar tilkynnt um tímabundið vopnahlé en misræmis gætti í dagsetningum og stríðandi fylkingar héldu hvor tveggja árásum sínum áfram.
Volodimír Selenskí Úkraínuforseti hafði sagt fyrr í vikunni að Rússar óttuðust að drónar gætu „suðað yfir Rauða torginu“ þann 9. maí. Í dag grínaðist hann með það að Rússum væru nú loksins „heimilt“ að halda sigurdagshátíð sína þar. Kreml kallaði þessi ummæli „kjánalegan brandara“.
Samvkæmt frétt AP sagði Pútín fréttamönnum eftir hersýninguna að Trump hefði boðist til að hafa milligöngu um vopnahlé, eftir að Rússar hefðu tilkynnt Bandaríkjunum að þeir myndu gera stórfellda flugskeytaárás á miðborg Kænugarðs ef Úkraínumenn reyndu að trufla hátíðarhöldin í dag.
Hvað framgang stríðsins varðar svaraði Pútín því aðspruður að hann tryði því að átökunum myndi brátt linna.
„Ég held að málinu sé að ljúka,“ sagði hann um stríðið.