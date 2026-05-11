Íslenski boltinn

Þegar Martin Eyjólfs­son varð Bjarg­vætturinn

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Áður en Martin Eyjólfsson varð lykilmaður í íslensku utanríkisþjónustunni vann hann sér það til frægðar að bjarga ÍBV frá falli á ævintýralegan hátt tvö tímabil í röð.
Martin Eyjólfsson fékk eitt frægasta viðurnefni íslenskrar íþróttasögu eftir að hafa bjargað ÍBV frá falli úr efstu deild karla í fótbolta á ögurstundu tvö ár í röð.

Í fjórtánda þætti Augnablikanna, „Bjargvættinum“ er fjallað um þegar Martin bjargaði ÍBV frá falli í lokaumferðinni 1993. Hann skoraði þá sigurmark á elleftu stundu gegn Fylki sem varð til þess að Eyjamenn héldu sér uppi á kostnað Árbæinga.

„Bæjarsálin snerist algjörlega um þetta og ég man eftir því að, það var ekki í vikunni fyrir þennan leik, ég var sumarlögga á þessum tíma og það er ein saga sem lýsir þessu ágætlega. Ég stoppa ágætis vinkonu mína og bið hana um að setja á sig belti og kveikja ljósin. Hún sagði: Malli, ef þið farið að vinna og þú að skora skal ég spenna beltin og kveikja ljósin. Svo brunaði hún í burtu,“ sagði Martin í þættinum.

„Þessi saga er lýsandi fyrir hvað bæjarkarakterinn snerist um. Síðan kom einn úr Reykjavík sem gaf mér bol fyrir leik. Hann mætti á völlinn í bol með mynd af mér þar sem stendur: Martin Eyjólfsson, bjargvættur Vestmannaeyja. Hann kom til mín eftir leikinn og gaf mér bolinn og sagði: Ég vissi það.“

Martin skoraði markið dýrmæta í leiknum gegn Fylki með skoti af stuttu færi eftir aukaspyrnu Rúts Snorrasonar og skalla Inga Sigurðssonar. Eftir leikinn var honum vel fagnað af stuðningsmönnum ÍBV.

Í lokaumferðinni árið á undan, 1992, skoraði Martin bæði mörk ÍBV í 2-1 sigri á KA í hreinum úrslitaleik um að halda sér í deildinni.

Brot úr „Bjargvættinum", fjórtánda þætti Augnablikanna, má sjá í spilaranum hér fyrir ofan. Þáttinn í heild sinni má nálgast á efnisveitu Sýnar Sport.

