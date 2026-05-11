Martin Eyjólfsson fékk eitt frægasta viðurnefni íslenskrar íþróttasögu eftir að hafa bjargað ÍBV frá falli úr efstu deild karla í fótbolta á ögurstundu tvö ár í röð.
Í fjórtánda þætti Augnablikanna, „Bjargvættinum“ er fjallað um þegar Martin bjargaði ÍBV frá falli í lokaumferðinni 1993. Hann skoraði þá sigurmark á elleftu stundu gegn Fylki sem varð til þess að Eyjamenn héldu sér uppi á kostnað Árbæinga.
„Bæjarsálin snerist algjörlega um þetta og ég man eftir því að, það var ekki í vikunni fyrir þennan leik, ég var sumarlögga á þessum tíma og það er ein saga sem lýsir þessu ágætlega. Ég stoppa ágætis vinkonu mína og bið hana um að setja á sig belti og kveikja ljósin. Hún sagði: Malli, ef þið farið að vinna og þú að skora skal ég spenna beltin og kveikja ljósin. Svo brunaði hún í burtu,“ sagði Martin í þættinum.
„Þessi saga er lýsandi fyrir hvað bæjarkarakterinn snerist um. Síðan kom einn úr Reykjavík sem gaf mér bol fyrir leik. Hann mætti á völlinn í bol með mynd af mér þar sem stendur: Martin Eyjólfsson, bjargvættur Vestmannaeyja. Hann kom til mín eftir leikinn og gaf mér bolinn og sagði: Ég vissi það.“
Martin skoraði markið dýrmæta í leiknum gegn Fylki með skoti af stuttu færi eftir aukaspyrnu Rúts Snorrasonar og skalla Inga Sigurðssonar. Eftir leikinn var honum vel fagnað af stuðningsmönnum ÍBV.
Í lokaumferðinni árið á undan, 1992, skoraði Martin bæði mörk ÍBV í 2-1 sigri á KA í hreinum úrslitaleik um að halda sér í deildinni.
Brot úr „Bjargvættinum“, fjórtánda þætti Augnablikanna, má sjá í spilaranum hér fyrir ofan. Þáttinn í heild sinni má nálgast á efnisveitu Sýnar Sport.
Eftirminnileg endurkoma karlaliðs Selfoss í handbolta gegn Haukum í úrslitum um Íslandsmeistaratitilinn 2019 er til umfjöllunar í þrettánda þætti Augnablikanna, „Enn ein endurkoman.“
Þegar Hulda María Agnarsdóttir var nýorðin sautján ára setti hún niður risastóra þriggja stiga körfu á ögurstundu í oddaleik um Íslandsmeistaratitilinn í körfubolta. Fjallað er um körfuna hennar Huldu í tólfta þætti Augnablikanna, „Draumaþristur á Eurovision-kvöldi.“
Eftirminnileg atburðarás undir lok oddaleiks Tindastóls og Þórs Þ. í átta liða úrslitum efstu deildar karla í körfubolta 2019 er til umfjöllunar í ellefta þætti Augnablikanna sem nefnist „Stuldurinn í síkinu.“
Í níunda þætti Augnablikanna er fjallað um fræga þriggja stiga körfu Hermanns Haukssonar í bikarúrslitaleik Njarðvíkur og Keflavíkur 1999. Njarðvíkingar voru í ómögulegri stöðu þegar skammt var til leiksloka en tryggðu sér framlengingu eftir ótrúlegan endasprett og unnu leikinn á endanum.
Í áttunda þætti Augnablikanna er sigur Eyglóar Fanndal Sturludóttur á Evrópumótinu í ólympískum lyftingum í apríl í fyrra tekinn fyrir.
Inngrip Kjartans Henrys Finnbogasonar í baráttuna um danska meistaratitilinn í fótbolta 2018 er til umfjöllunar í sjöunda þætti Augnablikanna.
Eftirminnilegt sigurmark Atla Jóhannssonar fyrir Stjörnuna gegn Motherwell sumarið 2014 er til umfjöllunar í fimmta þætti Augnablikanna.
Í fjórða þætti Augnablikanna bregðum við okkur 23 ár aftur í tímann og rifjum upp frægt mark Andra Stefan sem tryggði Haukum frækið jafntefli gegn Barcelona.
Flestir blótuðu eldgosinu í Eyjafjallajökli í sand og ösku en ekki fólkið í Stykkishólmi. Í þriðja þætti Augnablikanna er sagan af ótrúlegu ferðalagi Jebs Ivey fyrir annan leik Snæfells og Keflavíkur í úrslitum um Íslandsmeistaratitilinn í körfubolta karla 2010 rakin.
Handboltakonan Lovísa Thompson segir að það hafi verið krefjandi að verða allt í einu landsfræg á einni nóttu eftir að hún tryggði Gróttu sinn fyrsta Íslandsmeistaratitil, þá aðeins fimmtán ára.
Í Augnablikunum, nýjum þáttum úr smiðju Sýnar Sports, er fjallað um þekkt og eftirminnileg augnablik úr íslenskri íþróttasögu.