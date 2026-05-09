Liverpool og Chelsea gerðu 1-1 jafntefli í 36.umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta í dag á Anfield. Fyrsta stig Chelsea um langa hríð í deildinni.
Heimamenn gátu í dag farið langt með að tryggja sér Meistaradeildarsæti með sigri og voru taldir góðir möguleikar á því í leik gegn Chelsea sem hafði tapað sex leikjum í röð í deildinni fyrir leik dagsins.
Liverpool byrjaði leikinn betur og fyrsta mark dagsins leit dagsins ljós strax á 6.mínútu. Það skoraði Hollendingurinn Ryan Gravenberch eftir stoðsendingu frá Rio Ngumoah.
Þegar komið var fram á 35.mínútu leiksins dró aftur til tíðinda. Aukaspyrna Enzo Fernandez við hægra horn vítateigs Liverpool söng í netinu og jafnaði leikinn fyrir Chelsea.
Báðum liðum tókst að koma boltanum í netið í seinni hálfleik en bæði mörkin voru tekin af vegna rangstöðu. Joao Pedro, leikmaður Chelsea, taldi síðan á sér brotið innan vítateigs undir lok leiks þegar að Jeremy Frimpong var í baráttu við hann um boltann. Atvikið var skoðað í VAR sjánni en þótti ekki gefa tilefni til vítaspyrnudóms.
Svo fór að liðin skildu jöfn 1-1. Liverpool er sem stendur í 4.sæti ensku úrvalsdeildarinnar með 59 stig og á tvo leiki eftir. Chelsea er í 9.sæti með 49 stig.