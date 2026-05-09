Umfjöllun Bein lýsing Miðstöð Liðin Stöðutafla

Liver­pool - Chelsea 1-1 |Sóttu stig á Anfi­eld eftir sex tap­leiki í röð

Aron Guðmundsson skrifar
Palmer í baráttunni í leik dagsins
Palmer í baráttunni í leik dagsins Vísir/Getty

Liverpool og Chelsea gerðu 1-1 jafntefli í 36.umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta í dag á Anfield. Fyrsta stig Chelsea um langa hríð í deildinni.

Heimamenn gátu í dag farið langt með að tryggja sér Meistaradeildarsæti með sigri og voru taldir góðir möguleikar á því í leik gegn Chelsea sem hafði tapað sex leikjum í röð í deildinni fyrir leik dagsins. 

Liverpool byrjaði leikinn betur og fyrsta mark dagsins leit dagsins ljós strax á 6.mínútu. Það skoraði Hollendingurinn Ryan Gravenberch eftir stoðsendingu frá Rio Ngumoah. 

Þegar komið var fram á 35.mínútu leiksins dró aftur til tíðinda. Aukaspyrna Enzo Fernandez við hægra horn vítateigs Liverpool söng í netinu og jafnaði leikinn fyrir Chelsea. 

Báðum liðum tókst að koma boltanum í netið í seinni hálfleik en bæði mörkin voru tekin af vegna rangstöðu. Joao Pedro, leikmaður Chelsea, taldi síðan á sér brotið innan vítateigs undir lok leiks þegar að Jeremy Frimpong var í baráttu við hann um boltann. Atvikið var skoðað í VAR sjánni en þótti ekki gefa tilefni til vítaspyrnudóms. 

Svo fór að liðin skildu jöfn 1-1. Liverpool er sem stendur í 4.sæti ensku úrvalsdeildarinnar með 59 stig og á tvo leiki eftir. Chelsea er í 9.sæti með 49 stig. 

Bein lýsing

Leikirnir

    Sjá alla

    Mest lesið


    Fleiri fréttir

    Sjá meira

    Mest lesið