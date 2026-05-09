Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, gefur lítið fyrir gagnrýni á fagnaðarlæti liðsins eftir að það hafði tryggt sér sæti í úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu á dögunum.
Leikmenn og þjálfarateymi Arsenal voru gagnrýndir fyrir það hversu mikið þeir fögnuðu eftir sigur gegn Atletico Madrid fyrr í vikunni þar sem að lærisveinar Arteta tryggðu sér sæti í úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu.
Var þetta í fyrsta sinn í tuttugu ár sem Arsenal, sem hefur aldrei unnið Meistaradeild Evrópu, tryggði sér sæti í úrslitaleik keppninnar. Þar mun Arsenal mæta ríkjandi Evrópumeisturum Paris Saint-Germain.
Wayne Rooney, fyrrverandi atvinnu- og landsliðsmaður var á meðal þeirra sem gagnrýndu fagnaðarlæti Arsenal.
„Þeir eiga það skilið að vera í þessari stöðu en hafa ekki unnið neitt enn þá. Fagnaðarlætin eru aðeins of mikil. Fagnið þegar að þið vinnið eitthvað,“ sagði Wayne Rooney í útsendingu Amazon Prime frá leik Arsenal og Atletico Madrid.
Á blaðamannafundi í gær fyrir leik Arsenal gegn West Ham á sunnudaginn kemur var Arteta spurður út í gagnrýnina á fagnaðarlæti sinna manna.
„Í fyrsta lagi hafði ég ekki heyrt af þessu. Maður verður bara að virða skoðanir annarra og setja þær svo þar sem að þær eiga heima.“
Hvar seturðu þær?
„Þar sem þær eiga heima,“ svaraði Arteta og uppskár hlátur frá þeim blaðamönnum sem mættir voru á fundinn.
Arsenal er í bílstjórasætinu og örlögin í sínum höndum á toppi ensku úrvalsdeildarinnar þegar að liðið á þrjá leiki eftir.