Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Eyþór Harðarson er oddviti Sjálfstæðisflokksins í Vestmannaeyjum.
Ég heiti Eyþór Harðarson og er oddviti framboðs Sjálfstæðisflokksins. Ég er 62 ára, giftur Laufeyju Grétarsdóttur og á tvö uppkomin börn og barnabörn. Ég starfa sem útgerðarstjóri og er menntaður rafmagnstæknifræðingur frá Þýskalandi. Ég hef áratuga reynslu úr atvinnulífi og góða reynslu úr bæjarmálum, þar sem ég var varabæjarfulltrúi og sat í umhverfis og skipulagsráði 2018-2022. Kjörtímabilið 2022-2026 verið oddviti sjálfstæðisflokksins og átt sæti í bæjarráði auk bæjarstjórnar.
Mig langar að leggja mitt af mörkum til að tryggja skynsama nýtingu fjármuna, við uppbyggingu sterkra innviða fyrir samfélagið. Ákvarðanir þurfa að vera teknar af ábyrgð og yfirvegun og með hagsmuni bæjarbúa að leiðarljósi.
Áhugamálin eru íþróttir almennt, en horfi mest á handbolta og svo hef ég spilað golf frá unga aldri. Umhverfið í Eyjum býður svo auðvitað uppá frábæra göngutúra.
Ég myndi lýsa mér sem raunsæjum, lausnamiðuðum og ábyrgum einstaklingi. Ég er vanur því að vinna við krefjandi aðstæður og gefst seint upp fyrr en verkefni eru kláruð með góðum árangri.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Kópavogi“
Hver er uppáhalds bókin þín?
„Glæpur og refsing eftir rússneska rithöfundinn Fjodor Dostojevskij. Svo verð ég að nefna Reisubók Guðríðar Símonardóttur eftir Steinunni Jóhannesdóttur.“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Ætli maður myndi ekki bara fresta götuframkvæmd um eitt ár.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Það færi beina leið í að græja eina götu og endurnýja lagnakerfi sem hefur beðið alltof lengi.“
Hver væri titill ævisögu þinnar?
„Heimsmeistarinn“
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Oftast betra að hringja.“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Hef ekki áttað mig á því ennþá.“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Ég gæti orðið sérfræðingur í að leiða fólk hjá mér sem mér finnst leiðinlegt og gleyma fljótt af hverju mér finnst þau leiðinleg. Átta mig ekki alveg á því hvaða starfsheiti þessi sérfræðingur fengi.
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Það er ómögulegt að átta sig á því núna.“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Bað hana að rýna nýlegan samning strandríkja og íslenska ríkisins vegna makrílveiða 2026.“
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með?
„Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með? Lífið yrði einfaldara ef við náum bara hreinum meirihluta og þess vegna ætla ég bara að vinna að því og hugsa ekki um neitt annað.“
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
„Helstu mistök mín í lífinu hafa átt sér stað á golfvellinum. Svo má ekki gleyma því að ég svissa yfir á ensku þegar ég hitti heyrnalaust fólk.“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
„Sem heimamaður þá segir maður nánast allt. Mannlífið, náttúrufegurðin, þjóðhátíðin, íþróttastarfið, atvinnulífið osfr.“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Fæ mér kaffibolla í startið og svo er það ristað brauð og egg um kl 10 í vinnunni.“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Það fer allt of mikill tími okkar í að berjast fyrir tilvist okkar með málefnin sem eru á höndum ríkisins.“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„Klára öll málin sem viðkoma vatnslögnum milli lands og Eyja. Náum að þrýsta á ríkið að klára hafnargerðina í Landeyjarhöfn. Hefja gerð stórskipahafnar norður af Eiðinu.“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„Starting over með John Lennon – en gæti nefnt ca. 100 lög allt eftir því hvaða stemming er í gangi.“
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
„Ég hefði viljað sjá alla stjórnsýslu Vestmannaeyjabæjar á einum stað á Ægisgötu 2, 3.hæð.“
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
„Dóri Popp. Notaði þetta nafn í glensi á Hallærisplaninu á sínum tíma og féll það í grýttan jarðveg. Vinir mínir hafa notað það síðan við hátíðleg tækifæri.“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
„Fara með ábyrgum hætti með sameiginlega sjóði sveitarfélagsins– sem er skattfé bæjarbúa.“