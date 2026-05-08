Ekkert vopna­hlé heldur um­fangs­miklar á­rásir í Rúss­landi

Samúel Karl Ólason skrifar
Vladimír Pútín, forseti Rússlands. AP/Mikhaiol Metzel, Sputnik

Bæði Rússar og Úkraínumenn hafa sakað hvor annan um að brjóta gegn vopnahléi sem Vladimír Pútín, forseti Rússlands, krafðist einhliða um helgina á meðan að Rússar halda upp á sigur sinn á Þýskalandi í seinni heimsstyrjöldinni. Eftir að Rússar gerður umfangsmiklar árásir á Úkraínu í gær hafa Úkraínumenn gert dróna- og eldflaugaárásir víðsvegar um Rússland í dag.

Meðal annars hafa Rússar ráðist á olíuvinnsluinnviði í Rússlandi og á skotmörk í Grozní í Téténíu.

Pútín lýsti nýlega yfir einhliða vopnahléi yfir daginn í dag og morgundaginn. Því höfnuðu Úkraínumenn og kröfðust í staðinn að gera ætti almennt ótímabundið vopnahlé. Það átti að hefjast á miðvikudaginn en Rússar hafa gert umfangsmiklar árásir á Úkraínu undanfarna daga.

Nú í morgun virðast Úkraínumenn hafa svarað fyrir sig með umfangsmiklum árásum á Rússland. Varnarmálaráðuneyti Rússlands segir 264 úkraínska dróna hafa verið skotna niður, samkvæmt frétt Reuters.

Leikarar undirbúa sýningu fyrir morgundaginn, þegar Rússar fagna sigri gegn Þýskalandi í seinni heimsstyrjöldinni.AP/Dmitri Lovetsky

Rússneska fréttaveitan RIA segir að ráðuneytið hafi gefið út yfirlýsingu um að brugðist yrði við þessum brotum Úkraínumanna á vopnahléi Pútíns. Rússar segja brotin að minnsta kosti 1.365 talsins.

Þá hafa Rússar hótað umfangsmikilli eldflaugaárás á Kænugarð, ef Úkraínumenn reyna að koma í veg fyrir hátíðarhöldin í Moskvu á morgun.

Vandræðagangur Rússa

Rússum hefur orðið lítið ágengt á víglínunni í Úkraínu um nokkuð langt skeið. Á sama tíma hefur mannfall meðal Rússa í Úkraínu verið mikið og drónaárásum Úkraínumanna gegn hernaðar- og olíuvinnsluinnviðum í Rússlandi hefur fjölgað töluvert.

Þá hefur hægt á hagkerfi Rússlands en það dróst saman um 0,5 prósent á fyrsta fjórðungi þessa árs. Seðlabanki Rússlands hafði spáð 1,6 prósenta hagvexti.

Í frétt Wall Street Journal segir að á undanförnum mánuðum hafi óánægja með stríðsrekstur Pútíns í Úkraínu aukist verulega. Öryggisstofnanir Rússlands hafa brugðist við með umfangsmiklum takmörkunum á internetinu, sem líkt hefur við kínverska eldvegginn svokallaða.

Fjölmiðlar ytra vitnuðu þar að auki á dögunum í skýrslu frá evrópskri leyniþjónustu þar sem fram kom að Pútín hefði látið auka öryggisgæslu kringum sig til muna og að hann hefði orðið sífellt meira einangraður.

Rússar halda á morgun upp á sigur Sovétríkjanna gegn Þýskalandi í seinni heimsstyrjöldinni. Þessi dagur hefur fengið sífellt meira vægi síðan Pútín tók við völdum í Rússlandi fyrir rúmum aldarfjórðungi en hátíðarhöldin hafa aldrei verið minni að sniðum en þau verða á morgun.

Erlendum blaðamönnum hefur verið meinaður aðgangur að hátíðarhöldunum.

Drónaárásir Úkraínumanna á Rússland, og þar á meðal á Moskvu, hafa leitt til þess að Pútín krafðist vopnahlés á meðan á hátíðarhöldunum stendur. Þá hefur verið dregið úr umfangi þeirra vegna öryggisógnar og aðgangur íbúa Moskvu að internetinu takmarkaður.

Innrásin í Úkraínu hefur nú staðið yfir lengur en stríð Sovétríkjanna gegn Þýskalandi.

Anastasia Kashevarova, fræg rússnesk kona sem stutt hefur innrásina í Úkraínu, er sögð hafa varpað frekara ljósi á það hvernig viðhorfið til stríðsins hefði breyst í Rússlandi á dögunum. Það gerði hún í færslu á samfélagsmiðlum þar sem hún sagði að í seinni heimsstyrjöldinni hefðu sovéskir hermenn verið þegar komnir til Berlínar.

„Og við hristum einhverra hluta vegna hnefa okkar og tölum einhverja vitleysu um rauðar línur.“
Safna í sérstakt sjóherlið á Norðurslóðum

Bretar, Ísland og átta önnur lönd í Norður-Evrópu hyggjast sameina krafta sína og koma á fót sérstöku samiginlegu sjóherliði til að sporna við aukinni ógn Rússa á norðurslóðum, að sögn bresks herforingja. Verkefnið er á vegum JEF-samstarfsins sem Ísland er aðili að.

Ekkert fararsnið á Rússum í Malí

Rússneskir málaliðar, á vegum yfirvalda í Rússlandi, munu ekki yfirgefa Malí. Þar munu þeir áfram aðstoða herforingjastjórn landsins við að berjast gegn uppreisnar- og vígamönnum. Malí og rússneska Afríkudeildin svokallaða bauð afhroð í skyndisókn vígamanna víða um landið um síðustu helgi.

Afhroð Rússa í Malí: Vígamenn segjast stjórna stórum hluta landsins

Árásirnar í Malí um helgina voru þær umfangsmestu sem sést hafa þar í landi frá árinu 2012. Öryggisástandið þar í landi hefur ekki þótt verra um árabil eftir að víga- og uppreisnarmenn tóku höndum saman og réðust gegn herforingjastjórninni viðsvegar um Malí.

Rýnt í stöðuna í Úkraínu: Sjálfsprengidrónum rignir yfir bæði Úkraínu og Rússland

Stríðið í Úkraínu hefur að miklu leyti fallið í skugga stríðs Bandaríkjanna og Íran gegn Ísrael, sem Rússar virðast græða töluvert á. Hermenn Rússlands sækja enn hægt áfram í austurhluta Úkraínu í kostnaðarsamri framsókn. Á sama tíma virðist sífellt færast meiri þungi á langdrægar árásir bæði Rússa en þó sérstaklega Úkraínumanna sem virðast hafa aukið framleiðslu á langdrægum drónum og stýriflaugum.

