Bæði Rússar og Úkraínumenn hafa sakað hvor annan um að brjóta gegn vopnahléi sem Vladimír Pútín, forseti Rússlands, krafðist einhliða um helgina á meðan að Rússar halda upp á sigur sinn á Þýskalandi í seinni heimsstyrjöldinni. Eftir að Rússar gerður umfangsmiklar árásir á Úkraínu í gær hafa Úkraínumenn gert dróna- og eldflaugaárásir víðsvegar um Rússland í dag.
Meðal annars hafa Rússar ráðist á olíuvinnsluinnviði í Rússlandi og á skotmörk í Grozní í Téténíu.
A Ukrainian drone attack was reported this morning in Grozny, Chechnya, roughly 900 kilometers from Ukrainian-controlled territory. The city is home to Chechen leader Ramzan Kadyrov and his Kadyrovtsy forces. #Russia pic.twitter.com/yFC0oOBPrH— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 8, 2026
A Ukrainian drone attack was reported this morning in Grozny, Chechnya, roughly 900 kilometers from Ukrainian-controlled territory. The city is home to Chechen leader Ramzan Kadyrov and his Kadyrovtsy forces. #Russia pic.twitter.com/yFC0oOBPrH
Pútín lýsti nýlega yfir einhliða vopnahléi yfir daginn í dag og morgundaginn. Því höfnuðu Úkraínumenn og kröfðust í staðinn að gera ætti almennt ótímabundið vopnahlé. Það átti að hefjast á miðvikudaginn en Rússar hafa gert umfangsmiklar árásir á Úkraínu undanfarna daga.
Nú í morgun virðast Úkraínumenn hafa svarað fyrir sig með umfangsmiklum árásum á Rússland. Varnarmálaráðuneyti Rússlands segir 264 úkraínska dróna hafa verið skotna niður, samkvæmt frétt Reuters.
Rússneska fréttaveitan RIA segir að ráðuneytið hafi gefið út yfirlýsingu um að brugðist yrði við þessum brotum Úkraínumanna á vopnahléi Pútíns. Rússar segja brotin að minnsta kosti 1.365 talsins.
Þá hafa Rússar hótað umfangsmikilli eldflaugaárás á Kænugarð, ef Úkraínumenn reyna að koma í veg fyrir hátíðarhöldin í Moskvu á morgun.
Russia was under massive attack last night. Putin's "truce" includes strikes on Dubna, Rostov, Taganrog, Perm and Yaroslavl refineries, Grozny, Tula, Belgorod, Bryansk and occupied Crimea, and that's just what's publicly known. pic.twitter.com/ktMsApt2A4— WarTranslated (@wartranslated) May 8, 2026
Russia was under massive attack last night. Putin's "truce" includes strikes on Dubna, Rostov, Taganrog, Perm and Yaroslavl refineries, Grozny, Tula, Belgorod, Bryansk and occupied Crimea, and that's just what's publicly known. pic.twitter.com/ktMsApt2A4
Rússum hefur orðið lítið ágengt á víglínunni í Úkraínu um nokkuð langt skeið. Á sama tíma hefur mannfall meðal Rússa í Úkraínu verið mikið og drónaárásum Úkraínumanna gegn hernaðar- og olíuvinnsluinnviðum í Rússlandi hefur fjölgað töluvert.
Þá hefur hægt á hagkerfi Rússlands en það dróst saman um 0,5 prósent á fyrsta fjórðungi þessa árs. Seðlabanki Rússlands hafði spáð 1,6 prósenta hagvexti.
Ukrainian drones struck the Lukoil-Permnefteorgsintez refinery in Perm again, with fires breaking out at the facility. The latest attack marks the fifth reported hit on the refinery and the third already this week, keeping pressure on one of Russia’s major oil-processing sites.… pic.twitter.com/Yj0Leg4UGw— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 8, 2026
Ukrainian drones struck the Lukoil-Permnefteorgsintez refinery in Perm again, with fires breaking out at the facility. The latest attack marks the fifth reported hit on the refinery and the third already this week, keeping pressure on one of Russia’s major oil-processing sites.… pic.twitter.com/Yj0Leg4UGw
Í frétt Wall Street Journal segir að á undanförnum mánuðum hafi óánægja með stríðsrekstur Pútíns í Úkraínu aukist verulega. Öryggisstofnanir Rússlands hafa brugðist við með umfangsmiklum takmörkunum á internetinu, sem líkt hefur við kínverska eldvegginn svokallaða.
Fjölmiðlar ytra vitnuðu þar að auki á dögunum í skýrslu frá evrópskri leyniþjónustu þar sem fram kom að Pútín hefði látið auka öryggisgæslu kringum sig til muna og að hann hefði orðið sífellt meira einangraður.
Rússar halda á morgun upp á sigur Sovétríkjanna gegn Þýskalandi í seinni heimsstyrjöldinni. Þessi dagur hefur fengið sífellt meira vægi síðan Pútín tók við völdum í Rússlandi fyrir rúmum aldarfjórðungi en hátíðarhöldin hafa aldrei verið minni að sniðum en þau verða á morgun.
Erlendum blaðamönnum hefur verið meinaður aðgangur að hátíðarhöldunum.
Drónaárásir Úkraínumanna á Rússland, og þar á meðal á Moskvu, hafa leitt til þess að Pútín krafðist vopnahlés á meðan á hátíðarhöldunum stendur. Þá hefur verið dregið úr umfangi þeirra vegna öryggisógnar og aðgangur íbúa Moskvu að internetinu takmarkaður.
Innrásin í Úkraínu hefur nú staðið yfir lengur en stríð Sovétríkjanna gegn Þýskalandi.
Rostov-on-Don came under overnight missile attack on May 7-8, with massive fires reported in the city’s industrial zone. Preliminary reports point to possible hits on 2 military-industrial enterprises, including the Agropromzapchast plant. Governor Yuri Slyusar said debris caused… pic.twitter.com/zjgtsQVNtJ— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 8, 2026
Rostov-on-Don came under overnight missile attack on May 7-8, with massive fires reported in the city’s industrial zone. Preliminary reports point to possible hits on 2 military-industrial enterprises, including the Agropromzapchast plant. Governor Yuri Slyusar said debris caused… pic.twitter.com/zjgtsQVNtJ
Anastasia Kashevarova, fræg rússnesk kona sem stutt hefur innrásina í Úkraínu, er sögð hafa varpað frekara ljósi á það hvernig viðhorfið til stríðsins hefði breyst í Rússlandi á dögunum. Það gerði hún í færslu á samfélagsmiðlum þar sem hún sagði að í seinni heimsstyrjöldinni hefðu sovéskir hermenn verið þegar komnir til Berlínar.
„Og við hristum einhverra hluta vegna hnefa okkar og tölum einhverja vitleysu um rauðar línur.“
Félagar í íslensk-rússnesku gjörningasveitinni Pussy Riot tóku höndum saman við úkraínska femínista og mótmæltu við opnun rússneska skálans á Feneyjatvíæringnum í dag. Þátttaka Rússa í hátíðinni hefur verið afar umdeild.
Bretar, Ísland og átta önnur lönd í Norður-Evrópu hyggjast sameina krafta sína og koma á fót sérstöku samiginlegu sjóherliði til að sporna við aukinni ógn Rússa á norðurslóðum, að sögn bresks herforingja. Verkefnið er á vegum JEF-samstarfsins sem Ísland er aðili að.
Rússneskir málaliðar, á vegum yfirvalda í Rússlandi, munu ekki yfirgefa Malí. Þar munu þeir áfram aðstoða herforingjastjórn landsins við að berjast gegn uppreisnar- og vígamönnum. Malí og rússneska Afríkudeildin svokallaða bauð afhroð í skyndisókn vígamanna víða um landið um síðustu helgi.
Árásirnar í Malí um helgina voru þær umfangsmestu sem sést hafa þar í landi frá árinu 2012. Öryggisástandið þar í landi hefur ekki þótt verra um árabil eftir að víga- og uppreisnarmenn tóku höndum saman og réðust gegn herforingjastjórninni viðsvegar um Malí.
Stríðið í Úkraínu hefur að miklu leyti fallið í skugga stríðs Bandaríkjanna og Íran gegn Ísrael, sem Rússar virðast græða töluvert á. Hermenn Rússlands sækja enn hægt áfram í austurhluta Úkraínu í kostnaðarsamri framsókn. Á sama tíma virðist sífellt færast meiri þungi á langdrægar árásir bæði Rússa en þó sérstaklega Úkraínumanna sem virðast hafa aukið framleiðslu á langdrægum drónum og stýriflaugum.