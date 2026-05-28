Enginn meirihluti verður myndaður í bæjarstjórn Grindavíkur. Allir bæjarfulltrúar vilja vinna saman að áframhaldandi uppbyggingu samfélagsins í bænum.
Þetta kemur fram í tilkynningu á vef bæjarins. Áhersla sé lögð á samstöðu og ábyrgð á tímum þar sem mikið sé í húfi fyrir Grindvíkinga og bæjarfélagið.
Þar segir ennfremur að gert sé ráð fyrir að samstarfssamningur og frekari áherslur nýrrar bæjarstjórnar verði kynntar á næstu dögum. Úrslit sveitarstjórnarkosninga voru þannig í bænum að Framsókn fékk þrjár menn, Sjálfstæðisflokkur þrjá og Miðflokkur einn.
Á síðasta kjörtímabili voru Framsókn og Sjálfstæðisflokkur í meirihluta bæjarstjórnar ásamt einum fulltrúa Raddar unga fólksins. Fyrsti fundur nýrrar bæjarstjórnar verður haldinn 2. júní næstkomandi.