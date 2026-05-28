Íslendingar ganga að kjörborðinu þann 29. ágúst næstkomandi þar sem spurt verður hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið.
Þetta varð niðurstaða Alþingis í atkvæðagreiðslu um þingsályktunartillögu Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra um þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald viðræðna um aðild Íslands að Evrópusambandinu.
Samkvæmt tillögunni, eftir breytingar, verður spurningin svohljóðandi: „Á að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið?“ Svarmöguleikar verða einfaldlega „Já“ og „Nei“.
Nokkuð harkalega hefur verið tekist á í þinginu um málið undanfarna daga og þingmenn komu saman á aukafundi í dag til þess að afgreiða málið.
Að loknum umræðum og atkvæðagreiðslum um tvær breytingartillögur minni hluta utanríkismálanefndar, sem var hafnað, og eina frá meiri hluta, sem var samþykkt, samþykktu þingmenn þingsályktunartillöguna svo breytta með 34 atkvæðum gegn átta. Fjórtán greiddu ekki atkvæði.