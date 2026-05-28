Réðst á dóttur sína eftir að hún rak honum löðrung

Karlmaður hlaut í gær skilorðsbundinn fangelsisdóm í Héraðsdómi Norðurlands eystra fyrir að ráðast á dóttur sína á heimili þeirra í febrúar 2024.
Manninum var gefið að sök að ógna lífi, heilsu og velferð dótturinnar með alvarlegum hætti með því að ráðast á hana. Það mun faðirinn hafa gert þegar hún var að reyna að stöðva deilur hans við eiginkonu sína, móður dótturinnar.
Í ákæru segir að hann hafi slegið dóttur sína með flötum lófa í andlitið tvisvar, svo hafi hann tekið hana niður í gólf og sparkað í líkama hennar meðan hún lá. Svo, þegar hún var að standa upp og reyna að komast undan honum, hafi hann gripið um úlnliði hennar, dregið hana til sín og ýtt henni upp við vegg þannig að hnakki hennar skall við vegginn. Þar á eftir hafi hann tekið hana hálstaki, náð henni aftur í gólfið, og dregið hana eftir gólfinu með því að halda í hettu á peysu dótturinnar.
Fyrir vikið segir að dóttirin hafi hlotið ýmsa áverka, þar á meðal vægan heilahristing.
Dóttirin og móðirin vildu ekki gefa skýrslu fyrir dómi, en við úrvinnslu málsins var litið til framburðar þeirra hjá lögreglu. Faðirinn hins vegar bar vitni hjá héraðsdómi.
Föðurnum og dótturinni bar saman um að hún hafi reiðst honum vegna deilna við móðurina, þá voru þau einnig sammála um að dóttirin hafi átt upptökin að líkamlegum átökum þeirra, með því að reka föður sínum löðrung.
Samkvæmt dómnum ríkir síðan nokkur óvissa um atburðarásina eftir það. Það sé bæði vegna þess að dóttirin hafi sagst eiga erfitt með að muna í hvaða röð atvikin áttu sér stað, og vegna þess að faðirinn var undir áhrifum áfengis.
Hann játaði þó að hafa slegið dóttur sína einu sinni, og var það lagt til grundvallar. Þá þótti dómnum gögn málsins ekki sýna fram á að hann hafi tekið hana niður í jörðina og sparkað í hana þar, og heldur ekki að hann hafi dregið hana um gólfið haldandi í hettu peysu hennar. Þar að auki taldist ekki sannað að hann hafi tekið hana hálstaki.
Hins vegar var talið sannað að hann hafi ýtt henni upp við vegg þannig að höfuð hennar skall við vegg.
Þá segir í dómnum að þrátt fyrir að dóttirin hafi átt upptökin að átökum þeirra þá hafi, meðal annars vegna aflsmunar þeirra, viðbrögð hans verið úr öllu hófi.
Líkt og áður segir hlaut faðirinn skilorðsbundinn dóm, nánar tiltekið 30 daga fangelsi, skilorðsbundið til tveggja ára.