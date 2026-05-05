Erlent

Segja vopna­hléið enn í gildi þrátt fyrir á­rásir

Samúel Karl Ólason skrifar
Pete Hegseth og Dan Caine í varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna í dag. AP/Manuel Balce Ceneta

Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, og Dan Caine, formaður herforingjaráðs Bandaríkjanna, segja vopnahlé við Íran enn í gildi. Það er þrátt fyrir árásir Írana á bandarísk herskip og Sameinuðu arabísku furstadæmin og að Bandaríkjamenn hafi sökkt að minnsta kosti sex bátum íranska byltingarvarðarins í gær.

Caine sagði á blaðamannafundi hans og Hegseths í dag að þeir teldu vopnahléið enn í gildi. Hegseth tók þó fram að bandarískir hermenn væru klárir í slaginn með stuttum fyrirvara, ef vopnahléið brestur, eins og mörgum hefur þótt og þykir mögulegt.

Hann sagði að Íranir hefðu skotið níu sinnum á flutningaskip frá því vopnahléið tók gildi og tekið stjórn á tveimur til viðbótar. Þá hefðu Íranir skotið að minnsta kosti tíu sinnum á bandaríska hermenn.

Þrátt fyrir það teldu Bandaríkjamenn að vopnahléið væri enn í gildi.

Vopnahléið hefur verið notað af Donald Trump, forseta, og ráðherrum hans, sem átyllu þess að ríkisstjórnin þurfi ekki að fá leyfi frá bandaríska þinginu fyrir áframhaldandi stríðsrekstri gegn Íran, eins og lög Bandaríkjanna segja til um að Trump hefði þurft að gera innan sextíu daga eftir að átök hófust.

Til að undirstika það hélt Hegseth því fram á blaðamannafundinum að hernaðaraðgerðin sem snýst um að opna Hormússund væri í raun ný hernaðaraðgerð, ótengd árásunum á Íran.

Í gær hitnaði í kolunum við Hormússund, þegar Íranir skutu á bandarísk herskip sem verið var að sigla inn á Persaflóa. Einnig voru gerðar árásir á furstadæmin en Bandaríkjamenn svöruðu fyrir sig með því að sökkva að minnsta kosti sex bátum byltingarvarðarins.

Árásirnar á furstadæmin í gær voru þær fyrstu frá því vopnahlé náðist snemma í apríl.

Íranir hafa lokað Hormússundi frá því Bandaríkjamenn og Ísraelar hófu árásir á Íran fyrir rúmum tveimur mánuðum. Með árásum á flutningaskip og hótunum um árásir hafa siglingar gegnum sundið nánast alfarið verið stöðvaðar en við hefðbundnar kringumstæður fer um fimmtungur af olíu heimsins um sundið, auk annarra mikilvægra afurða og aðfanga.

Caine sagði á blaðamannafundinum að talið væri að um 22.500 sjómenn sætu fastir á Persaflóa um borð í rúmlega 1.500 skipum og bátum vegna lokunar Hormússunds.

Hegseth sagði á blaðamannafundinum að siglingarnar í gær sýndu að sundið væri opið en að minnsta kosti tvö flutningaskip urðu fyrir árásum á svæðinu í gær.

Samningar eða hernaður einu lausnirnar

Greinandi sem ræddi við AP fréttaveituna segir mikla óreiðu ríkja um málefni Hormússunds. Íranar séu enn staðráðnir í að ráðast á skip sem reynt er að sigla um sundið, nema þau fari Íransmegin þar um og gegn greiðslu.

Bandaríkjamenn hafa kallað eftir því að fleiri reyni að sigla gegnum sundið sunnanmegin, undan ströndum Óman, en fáir hafa verið tilbúnir til að reyna það.

Torbjorn Soltvedt, áðurnefndur greinandi, segir að í rauninni séu bara tvær leiðir til að opna Hormússund á nýjan leik. Önnur sé að Bandaríkjamenn og Íranir geri einhvers konar samkomulag. Hin sé að Bandaríkjamenn dragi verulega úr getu Írana til að nota dróna, eldflaugar, báta eða tundurdufl til að ráðast á flutningaskip á svæðinu.

Slíkt myndi þurfa umfangsmikla beitingu hernaðarvalds.

