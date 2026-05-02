Segir stríðsrekstri lokið og smeygir sér framhjá reglum Smári Jökull Jónsson skrifar 2. maí 2026 13:25 Donald Trump forseti Bandaríkjanna segist ekki þurfa samþykki þingsins fyrir stríðsrekstrinum í Íran. Vísir/Getty Donald Trump segist ekki þurfa leyfi frá Bandaríkjaþingi fyrir stríðsrekstrinum í Íran þar sem honum sé í raun lokið. Hann er ekki ánægður með stöðu mála í samningaviðræðum og segir að Bandaríkjamenn muni ekki fara of snemma frá Íran. Frestur Donald Trump forseta Bandaríkjanna til að fá samþykki Bandaríkjaþings fyrir stríðsrekstrinum í Íran rann út í gær. Í bréfi sem Trump sendi þinginu í gær tilkynnti hann að stríðsrekstrinum í Íran hafi í raun lokið þegar samið var um vopnahlé milli Bandaríkjanna og Íran í byrjun apríl sem þýði að samþykki þingsins fyrir stríðsrekstri sé óþarft. Samkvæmt lögum sem sett voru árið 1973 þarf forseti að fá samþykki þings fyrir áframhaldandi stríðsrekstri sextíu dögum eftir að tilkynning um slíkan rekstur barst. Ekkert langtíma fríðarsamkomulag er í gildi á milli landanna og hersveitir Bandaríkjanna enn í viðbragðsstöðu. Í bréfi Trump til þingsins segir hann að engar skotárásir hafi átt sér stað á milli Írans og Bandaríkjanna síðan 7. apríl og stríðsrekstri því lokið. „Við ætlum að gera hlutina almennilega" Samkvæm íranska ríkismiðlinum IRNA var beiðni um viðræður við Bandaríkjamenn send til pakistanskra miðlunaraðila. Óljóst er hvort beiðnin hafi borist til Bandaríkjanna. „Við áttum samtal við Íran. Sjáum hvað setur, ég myndi segja að ég sé ekki mjög ánægður," sagði Trump og bætti við að erfitt hafi reynst að ná samkomulagi þar sem teiðtogar Íran væru ruglaði eftir að margir valdamiklir menn hafa látist í stríðinu. Trump segist hafa fengið upplýsingar um möguleika sína frá yfirstjórn hersins á fimmtudag og tillögur þeirra væru allt frá því að „sprengja helvítið úr þeim" til þess að „ná samkomulagi". „Þeir eru ekki að koma með samkomulag sem við þurfum. Við ætlum að gera hlutina almennilega, við ætlum ekki að fara snemma og eiga síðan í vandræðum aftur eftir þrjú ár." Donald Trump