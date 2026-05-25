Lögðu hald á skot­vopn og maður í gæslu­varð­hald

Jón Þór Stefánsson skrifar
Frá vettvangi í gær. Vísir/Lýður

Karlmaður um fertugt hefur verið úrskurðaður í fjögurra daga gæsluvarðhald vegna máls sem kom upp í Kársnesi í Kópavogi í gær.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu.

Héraðsdómur Reykjaness féllst á varðhaldskröfu lögreglu á grundvelli rannsóknarhagsmuna.

Í tilkynningu lögreglu er málinu lýst sem „alvarlegu atviki í vesturbæ Kópavogs“ sem kom upp um hádegisbilið í gær.

„Þar leitaði karlmaður á sextugsaldri í bakarí í hverfinu illa á sig kominn, en hann var með skotsár.“

Fram kemur að maðurinn hafi verið fluttur á Landspítalann og gengist undir aðgerð í gær. Hann er ekki í lífshættu.

„Lögreglan var með mikinn viðbúnað í ljósi alvarleika málsins, en böndin beindust fljótt að íbúð fjölbýlishúss steinsnar frá því þar sem slasaði maðurinn fannst. Þar innandyra var karlmaður um fertugt handtekinn í þágu rannsóknarinnar og færður á lögreglustöð. Sá hefur nú verið úrskurðaður í gæsluvarðhald eins og áður sagði. Rannsókn málsins er umfangsmikil, en miðar ágætlega. Við hana hefur verið lagt hald á skotvopn, en rannsóknin beinist m.a. að því hvort það hafi verið notað í málinu.“

Fram kom í gær að við aðgerðirnar í gær naut Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu aðstoðar sérsveitar ríkislögreglustjóra.

Lögreglumál Kópavogur

