Lögðu hald á skotvopn og maður í gæsluvarðhald Jón Þór Stefánsson skrifar 25. maí 2026 12:55 Frá vettvangi í gær. Vísir/Lýður Karlmaður um fertugt hefur verið úrskurðaður í fjögurra daga gæsluvarðhald vegna máls sem kom upp í Kársnesi í Kópavogi í gær. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu. Héraðsdómur Reykjaness féllst á varðhaldskröfu lögreglu á grundvelli rannsóknarhagsmuna. Í tilkynningu lögreglu er málinu lýst sem „alvarlegu atviki í vesturbæ Kópavogs“ sem kom upp um hádegisbilið í gær. „Þar leitaði karlmaður á sextugsaldri í bakarí í hverfinu illa á sig kominn, en hann var með skotsár.“ Fram kemur að maðurinn hafi verið fluttur á Landspítalann og gengist undir aðgerð í gær. Hann er ekki í lífshættu. „Lögreglan var með mikinn viðbúnað í ljósi alvarleika málsins, en böndin beindust fljótt að íbúð fjölbýlishúss steinsnar frá því þar sem slasaði maðurinn fannst. Þar innandyra var karlmaður um fertugt handtekinn í þágu rannsóknarinnar og færður á lögreglustöð. Sá hefur nú verið úrskurðaður í gæsluvarðhald eins og áður sagði. Rannsókn málsins er umfangsmikil, en miðar ágætlega. Við hana hefur verið lagt hald á skotvopn, en rannsóknin beinist m.a. að því hvort það hafi verið notað í málinu.“ Fram kom í gær að við aðgerðirnar í gær naut Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu aðstoðar sérsveitar ríkislögreglustjóra. Lögreglumál Kópavogur Mest lesið Fólki ráðlagt að fylgjast vel með veðurspám Veður Nauðgaði konu sem hann hitti í körfubolta skömmu áður Innlent „Svona eldur kviknar ekkert af sjálfu sér“ Innlent Sýknaður af nauðgun þótt konan þætti trúverðug Innlent Níutíu milljóna tjón á nokkrum vikum Innlent Hafni hundruðum þúsunda fyrir frídaga í fyrsta sinn frá 2014 Innlent Trump vill ekki flýta sér Erlent Arftaki 757 aftur á teikniborði Boeing Erlent Kvarta til ESA og Umboðsmanns Alþingis vegna milliverðlagningar útgerðarfyrirtækja Innlent „Ekki í lífshættu“ Innlent Fleiri fréttir Nauðgaði konu sem hann hitti í körfubolta skömmu áður Jarðskjálfti við Bárðarbungu í nótt „Svona eldur kviknar ekkert af sjálfu sér“ Kvarta til ESA og Umboðsmanns Alþingis vegna milliverðlagningar útgerðarfyrirtækja Sýknaður af nauðgun þótt konan þætti trúverðug Hafni hundruðum þúsunda fyrir frídaga í fyrsta sinn frá 2014 Níutíu milljóna tjón á nokkrum vikum „Ekki í lífshættu“ Flugáætlun Icelandair hafi fallið á álagsprófi Myndskeið: Leiddur út í járnum eftir sérsveitaraðgerð á Kársnesi Gekk blóðugur í bakarí og sagðist hafa verið skotinn Sérsveitin bregst við „alvarlegu atviki“ á Kársnesi „Hamast í því að koma í veg fyrir að Miðflokkurinn komist að“ „Hvað hafa þau að fela?“ Enn öðru flugi aflýst Lögregluaðgerð á Laugavegi Sprengisandur: Páll stýrir þéttpökkuðum þætti Skjálftahrina úti af Reykjanesi Maðurinn er fundinn „Aulalegasti bófinn í bænum“ Hefja formlegar viðræður og senda væna pillu í leiðinni D og B endurnýja heitin í Fjarðabyggð Tómas tjáir sig um dóminn Á sýklalyfjum í 120 daga: „Þetta er enginn brandari“ Gæti dregið til tíðinda á næstu dögum eða stundum Sérsveitarmenn flugu til Ísafjarðar vegna vopnaðs manns „Einhvers konar toppur á ísjakanum“ Tvö mál ráði úrslitum Icelandair aflýsir fimm brottförum í dag Almennur borgari veitti bílnum eftirför Sjá meira