Flutt á sjúkrahús með hraði vegna innvortis fíknefnasmygls Sigurgeir Þorkelsson skrifar 25. maí 2026 14:30 Landspítali Háskólasjúkrahús Fossvogi Vísir Lögreglan á Suðurnesjum þurfti að kalla til aðstoðar sjúkraflutningamanna í gærkvöldi þegar kona sem var þar í haldi féll í yfirlið. Þetta staðfestir Jón Halldór Sigurðsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn á Suðurnesjum, í samtali við Vísi. Samkvæmt heimildum Vísis var nokkur viðbúnaður en sendir voru þrír sjúkrabílar að lögreglustöðinni. Konan var stöðvuð af tollgæslu við komuna til landsins grunuð um fíkniefnasmygl og því næst færð til yfirheyrslu á lögreglustöð. Konan er erlendur ríkisborgari á fimmtugsaldri. Þegar komið var á lögreglustöðina missti konan meðvitund. Lék strax grunur á að pakkning sem hún bæri innvortis hefði rofnað. Konan var flutt rakleiðis á bráðamóttökuna í Fossvogi. Við nánari skoðun og aðhlynningu kom í ljós að grunur lögreglunnar reyndist réttur. Konan er þegar á batavegi, en ljóst er að staðan var alvarleg um tíma. Jón Halldór segir rannsókn vera á frumstigi. Hann býst við að gæsluvarðahaldskrafa yfir konunni verði tekin fyrir síðar í dag. Jón Halldór segir þetta annað málið af þessum toga sem kemur upp á skömmum tíma. Lögreglan Tollgæslan Landamæri Fíkniefnabrot