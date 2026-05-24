„Svona eldur kviknar ekkert af sjálfu sér“

Eiður Þór Árnason skrifar
Frá aðgerðum slökkviliðs á vettvangi í dag.
Frá aðgerðum slökkviliðs á vettvangi í dag. Þorleifur Geirsson

Gróðureldur logaði í klettunum milli Menntaskóla Borgarfjarðar og Bónuss í Borgarnesi á sjötta tímanum í dag. Grunað er að hann hafi kviknað af mannavöldum. Eldur logaði á um 400 fermetra svæði og tók innan við hálftíma að slökkva glæðurnar.

„Við fengum þarna góða aðstoð frá lögreglunni sem náði að hefta mestu útbreiðsluna og voru á undan okkur á staðinn. Þetta fór bara vel en mig grunar að það hafi verið eitthvað fikt þarna sem varð til þess að það kviknaði þarna í,“ segir Heiðar Örn Jónsson, slökkviliðsstjóri í Borgarbyggð, í samtali við fréttastofu. Hann á von á því að lögregla rannsaki málið í kjölfarið.

„Það voru einhver vitni eða einhverjir sem létu vita að þarna hefðu einhverjir verið í fjörunni skömmu áður en eldurinn kviknar. Og svona eldur kviknar ekkert af sjálfu sér, þannig að það eiginlega liggur í augum uppi.“

Þorleifur Geirsson náði myndefni af starfi slökkviliðs á vettvangi í dag. Hann segir eldinn hafa logað fyrir austan gömlu torfhúsin í hlíðinni og að gríðarlegur reykur hafi myndast vegna eldsins.

Klippa: Gróðureldur í Borgarnesi

Fólk beðið um að fara varlega

Tilkynning barst um eldinn klukkan 17:39 í dag, að sögn Heiðars. Gróður sé svo þurr á svæðinu að þetta séu kjöraðstæður fyrir gróðurelda.

„Það eru þurrkatímar og þótt það rigni aðeins þá er hættan enn þá til staðar. Við þurfum að fá dálítið góða vætu til þess að róa okkur aðeins. Þannig að við biðjum fólk um að vera ekkert að fikta við eld og fara varlega með neistagjafa í náttúrunni.“

„Slökkviliðsmenn eru þeir einu sem bíða spenntir eftir rigningu á þessum tíma,“ bætir Heiðar við. Slökkviliðið sé á tánum þessa dagana og til taks ef eitthvað gerist.

„Við vonum bara það besta og biðlum til fólks að fara varlega og vera ekkert að einhverju svona fikti.“

