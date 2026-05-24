„Svona eldur kviknar ekkert af sjálfu sér“ Eiður Þór Árnason skrifar 24. maí 2026 22:25 Frá aðgerðum slökkviliðs á vettvangi í dag. Þorleifur Geirsson Gróðureldur logaði í klettunum milli Menntaskóla Borgarfjarðar og Bónuss í Borgarnesi á sjötta tímanum í dag. Grunað er að hann hafi kviknað af mannavöldum. Eldur logaði á um 400 fermetra svæði og tók innan við hálftíma að slökkva glæðurnar. „Við fengum þarna góða aðstoð frá lögreglunni sem náði að hefta mestu útbreiðsluna og voru á undan okkur á staðinn. Þetta fór bara vel en mig grunar að það hafi verið eitthvað fikt þarna sem varð til þess að það kviknaði þarna í,“ segir Heiðar Örn Jónsson, slökkviliðsstjóri í Borgarbyggð, í samtali við fréttastofu. Hann á von á því að lögregla rannsaki málið í kjölfarið. „Það voru einhver vitni eða einhverjir sem létu vita að þarna hefðu einhverjir verið í fjörunni skömmu áður en eldurinn kviknar. Og svona eldur kviknar ekkert af sjálfu sér, þannig að það eiginlega liggur í augum uppi.“ Þorleifur Geirsson náði myndefni af starfi slökkviliðs á vettvangi í dag. Hann segir eldinn hafa logað fyrir austan gömlu torfhúsin í hlíðinni og að gríðarlegur reykur hafi myndast vegna eldsins. Klippa: Gróðureldur í Borgarnesi Fólk beðið um að fara varlega Tilkynning barst um eldinn klukkan 17:39 í dag, að sögn Heiðars. Gróður sé svo þurr á svæðinu að þetta séu kjöraðstæður fyrir gróðurelda. „Það eru þurrkatímar og þótt það rigni aðeins þá er hættan enn þá til staðar. Við þurfum að fá dálítið góða vætu til þess að róa okkur aðeins. Þannig að við biðjum fólk um að vera ekkert að fikta við eld og fara varlega með neistagjafa í náttúrunni.“ „Slökkviliðsmenn eru þeir einu sem bíða spenntir eftir rigningu á þessum tíma,“ bætir Heiðar við. Slökkviliðið sé á tánum þessa dagana og til taks ef eitthvað gerist. „Við vonum bara það besta og biðlum til fólks að fara varlega og vera ekkert að einhverju svona fikti.“ Borgarbyggð Slökkvilið Gróðureldar Mest lesið Gekk blóðugur í bakarí og sagðist hafa verið skotinn Innlent Sérsveitin bregst við „alvarlegu atviki“ á Kársnesi Innlent „Hamast í því að koma í veg fyrir að Miðflokkurinn komist að“ Innlent Myndskeið: Leiddur út í járnum eftir sérsveitaraðgerð á Kársnesi Innlent Lögregluaðgerð á Laugavegi Innlent Gleði á flöskuborði endaði með ásökun um nauðgun Innlent „Ekki í lífshættu“ Innlent Hafni hundruðum þúsunda fyrir frídaga í fyrsta sinn frá 2014 Innlent Níutíu milljóna tjón á nokkrum vikum Innlent „Hvað hafa þau að fela?“ Innlent Fleiri fréttir „Svona eldur kviknar ekkert af sjálfu sér“ Kvarta til ESA og Umboðsmanns Alþingis vegna milliverðlagningar útgerðarfyrirtækja Gleði á flöskuborði endaði með ásökun um nauðgun Hafni hundruðum þúsunda fyrir frídaga í fyrsta sinn frá 2014 Níutíu milljóna tjón á nokkrum vikum „Ekki í lífshættu“ Flugáætlun Icelandair hafi fallið á álagsprófi Myndskeið: Leiddur út í járnum eftir sérsveitaraðgerð á Kársnesi Gekk blóðugur í bakarí og sagðist hafa verið skotinn Sérsveitin bregst við „alvarlegu atviki“ á Kársnesi „Hamast í því að koma í veg fyrir að Miðflokkurinn komist að“ „Hvað hafa þau að fela?“ Enn öðru flugi aflýst Lögregluaðgerð á Laugavegi Sprengisandur: Páll stýrir þéttpökkuðum þætti Skjálftahrina úti af Reykjanesi Maðurinn er fundinn „Aulalegasti bófinn í bænum“ Hefja formlegar viðræður og senda væna pillu í leiðinni D og B endurnýja heitin í Fjarðabyggð Tómas tjáir sig um dóminn Á sýklalyfjum í 120 daga: „Þetta er enginn brandari“ Gæti dregið til tíðinda á næstu dögum eða stundum Sérsveitarmenn flugu til Ísafjarðar vegna vopnaðs manns „Einhvers konar toppur á ísjakanum“ Tvö mál ráði úrslitum Icelandair aflýsir fimm brottförum í dag Almennur borgari veitti bílnum eftirför Óttast um framtíð dóttur sinnar þegar þau geta ekki lengur hjálpað Flúðu eftir að hafa ekið á gangandi vegfaranda Sjá meira