„Aulalegasti bófinn í bænum" Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 23. maí 2026 20:51 Hér sést hvernig þjófurinn reyndi að koma myndunum fyrir klemmdum milli baks síns og tösku. Skjáskot Óprúttinn aðili tróð Bítlamyndum sem fylgdu Hvítu albúmsins fræga inn á sig og reyndi að hafa þær á brott úr Plötumarkaði Óla. Óli greip þjófinn glóðvolgan þegar myndirnar ætluðu að detta niður um hann. Ólafur Sigurðsson er matvælafræðingur á eftirlaunum en á eitt stærsta tónlistarsafn á Íslandi. Hann á yfir fjörutíu þúsund plötur í safni sínu sem hann er nú að selja á Barónstíg 27 enda getur hann ekki flutt fyrir magninu. „Þetta er aulalegasti bófinn í bænum," segir hann þegar blaðamaður slær á þráðinn. Eins og sést í meðfylgjandi myndbandi hafði þjófurinn í hyggju að komast undan með myndir af Bítlunum innan úr plötuumslagi Hvítu albúmsins en hafði ekki erindi sem erfiði. Um er að ræða eina af fyrstu pressum sjálftitluðu breiðskífu Bítlanna frá árinu 1968. Óli furðar sig því að nokkrum manni detti í hug að „stela Bítlunum af Óla Bítlasala". Hann vill endilega hafa hendur á hári þessa manns og kæra hann til lögreglu og biðlar til fólks sem gæti borið kennsl á manninn að hafa samband.