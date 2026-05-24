Mynd­skeið: Leiddur út í járnum eftir sérsveitaraðgerð á Kársnesi

Agnar Már Másson og Rafn Ágúst Ragnarsson skrifa
Frá aðgerð lögreglu á Kársnesi í dag. Samsett Mynd

Karlmaður var leiddur út í járnum eftir umfangsmikla lögregluaðgerð við Hafnarbraut á Kársnesi í Kópavogi síðdegis í dag. 

Lögregla er enn á vettvangi en myndskeið sem Vísir hefur undir höndum sýnir tvo lögregluþjóna leiða mann í handjárnum niður stigagang og út úr húsinu að Hafnarbraut 12.

Lögreglan þegir þunnu hljóði en sjónarvottur sagði við Vísi að að alblóðugur maður hafi gengið inni í bakarí í nágreninu um svipað leyti og aðgerðin átti sér stað og sagst hafa verið skotinn í höndina.

„Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning um alvarlegt atvik í vesturbæ Kópavogs í hádeginu. Brugðist var hratt við og var lögreglan með mikinn viðbúnað í ljósi tilkynningarinnar,“ sagði í tilkynningu frá lögreglunni eftir hádegi í dag.

„Rannsókn málsins er á algjöru frumstigi og ekki er unnt að veita frekari upplýsingar að svo stöddu,“ bætir lögreglan við.

Vísir hefur fengið staðfest frá embætti Ríkislögreglustjóra að sérsveitarmenn hafi verið ræstir út og má sjá af myndskeiðum af vettvangi að þeir eru þungt vopnaðir. 

Þá virðist sem lögreglumenn hafi verið að leita að einhverju í runnum í garði við húsið, eins og sjá má á myndum.

Lögreglumaður virðist leita að einhverju í runna.
Lögreglan á vettvangi.
Lögregla að störfum við Hafnarbraut á Kársnesi.
Furðu lostinn nágranni. Og hundur.
