Myndskeið: Leiddur út í járnum eftir sérsveitaraðgerð á Kársnesi Agnar Már Másson og Rafn Ágúst Ragnarsson skrifa 24. maí 2026 15:53 Frá aðgerð lögreglu á Kársnesi í dag. Samsett Mynd Karlmaður var leiddur út í járnum eftir umfangsmikla lögregluaðgerð við Hafnarbraut á Kársnesi í Kópavogi síðdegis í dag. Lögregla er enn á vettvangi en myndskeið sem Vísir hefur undir höndum sýnir tvo lögregluþjóna leiða mann í handjárnum niður stigagang og út úr húsinu að Hafnarbraut 12. Lögreglan þegir þunnu hljóði en sjónarvottur sagði við Vísi að að alblóðugur maður hafi gengið inni í bakarí í nágreninu um svipað leyti og aðgerðin átti sér stað og sagst hafa verið skotinn í höndina. „Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning um alvarlegt atvik í vesturbæ Kópavogs í hádeginu. Brugðist var hratt við og var lögreglan með mikinn viðbúnað í ljósi tilkynningarinnar,“ sagði í tilkynningu frá lögreglunni eftir hádegi í dag. „Rannsókn málsins er á algjöru frumstigi og ekki er unnt að veita frekari upplýsingar að svo stöddu,“ bætir lögreglan við. Vísir hefur fengið staðfest frá embætti Ríkislögreglustjóra að sérsveitarmenn hafi verið ræstir út og má sjá af myndskeiðum af vettvangi að þeir eru þungt vopnaðir. Þá virðist sem lögreglumenn hafi verið að leita að einhverju í runnum í garði við húsið, eins og sjá má á myndum. Lögreglumaður virðist leita að einhverju í runna.Vísir Lögreglan á vettvangi.Vísir/Lýður Valberg Lögregla að störfum við Hafnarbraut á Kársnesi.Vísir/Lýður Valberg Furðu lostinn nágranni. Og hundur.Vísir/Lýður Valberg Kópavogur Lögreglumál Mest lesið Sérsveitin bregst við „alvarlegu atviki“ á Kársnesi Innlent Lögregluaðgerð á Laugavegi Innlent Gekk blóðugur í bakarí og sagðist hafa verið skotinn Innlent „Hamast í því að koma í veg fyrir að Miðflokkurinn komist að“ Innlent Meintur byssumaður 21 árs góðkunningi leyniþjónustunnar Innlent „Hvað hafa þau að fela?“ Innlent „Aulalegasti bófinn í bænum“ Innlent Ofurhljóðfrárri eldflaug skotið að Úkraínu Erlent Myndskeið: Leiddur út í járnum eftir sérsveitaraðgerð á Kársnesi Innlent Enn öðru flugi aflýst Innlent Fleiri fréttir Flugáætlun Icelandair hafi fallið á álagsprófi Myndskeið: Leiddur út í járnum eftir sérsveitaraðgerð á Kársnesi Gekk blóðugur í bakarí og sagðist hafa verið skotinn Sérsveitin bregst við „alvarlegu atviki“ á Kársnesi „Hamast í því að koma í veg fyrir að Miðflokkurinn komist að“ „Hvað hafa þau að fela?“ Enn öðru flugi aflýst Lögregluaðgerð á Laugavegi Sprengisandur: Páll stýrir þéttpökkuðum þætti Meintur byssumaður 21 árs góðkunningi leyniþjónustunnar Skjálftahrina úti af Reykjanesi Maðurinn er fundinn „Aulalegasti bófinn í bænum“ Hefja formlegar viðræður og senda væna pillu í leiðinni D og B endurnýja heitin í Fjarðabyggð Tómas tjáir sig um dóminn Á sýklalyfjum í 120 daga: „Þetta er enginn brandari“ Gæti dregið til tíðinda á næstu dögum eða stundum Sérsveitarmenn flugu til Ísafjarðar vegna vopnaðs manns „Einhvers konar toppur á ísjakanum“ Tvö mál ráði úrslitum Icelandair aflýsir fimm brottförum í dag Almennur borgari veitti bílnum eftirför Óttast um framtíð dóttur sinnar þegar þau geta ekki lengur hjálpað Flúðu eftir að hafa ekið á gangandi vegfaranda Tulsi Gabbard lætur af embætti Allt veltur á því hvort handaband teljist handsal Námsbækur barnanna búnar til „löngu áður en mamma og pabbi fæddust“ „Þetta hjól er næstum alltaf tómt“ Íslendingur vann 336 milljónir króna Sjá meira