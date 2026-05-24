Sérsveitin bregst við „alvarlegu atviki" á Kársnesi Agnar Már Másson og Rafn Ágúst Ragnarsson skrifa 24. maí 2026 14:05 Frá lögregluaðgerðinni á Kársnesi. Vísir/Viktor Freyr Umfangsmikil sérsveitaraðgerð stendur yfir við Hafnarbraut á Kársnesi í Kópavogi vegna „alvarlegs atviks" að sögn lögreglu. Tveir sjúkraflutningabílar voru sendir á vettvang að sögn slökkviliðs. „Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning um alvarlegt atvik í vesturbæ Kópavogs í hádeginu. Brugðist var hratt við og var lögreglan með mikinn viðbúnað í ljósi tilkynningarinnar," segir í tilkynningu frá lögreglunni. „Rannsókn málsins er á algjöru frumstigi og ekki er unnt að veita frekari upplýsingar að svo stöddu." Veistu meira um málið? Þú getur sent okkur fréttaskot hér eða sent okkur línu á ritstjorn@visir.is. Fullum trúnaði er heitið. Hildur Rún Björnsdóttir hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu sagðist ekkert geta tjáð sig um málið þegar Vísir hafði samband, annað en að aðgerðin stæði enn yfir í húsabyggð á Kársnesi. Lögreglan hefur girt innganga blokkarinnar af.Vísir/Viktor Freyr Helena Rós Sturludóttir, upplýsingafulltrúi Ríkislögreglustjóra, hefur staðfest við Vísi að sérsveitarmenn séu á staðnum. Varðstjóri slökkviliðsins segir við Vísi að tveir sjúkrabílar hafi verið sendir á vettvang að beiðni lögreglu. Sjónarvottur segir að lögregluaðgerðin sé við Hafnarbraut 12. Búið er að girða af stórt svæði á Kársnesinu. Á myndskeiði sem Vísir hefur séð mátti sjá lögreglumann leggja niður merkimiða — að því er virðist fyrir sönnunargagnsnúmer — á stigagangi. Fréttin hefur verið uppfærð.