Sér­sveitin bregst við „al­var­legu at­viki“ á Kárs­nesi

Agnar Már Másson og Rafn Ágúst Ragnarsson skrifa
Frá lögregluaðgerðinni á Kársnesi.

Umfangsmikil sérsveitaraðgerð stendur yfir við Hafnarbraut á Kársnesi í Kópavogi vegna „alvarlegs atviks“ að sögn lögreglu. Tveir sjúkraflutningabílar voru sendir á vettvang að sögn slökkviliðs.

„Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning um alvarlegt atvik í vesturbæ Kópavogs í hádeginu. Brugðist var hratt við og var lögreglan með mikinn viðbúnað í ljósi tilkynningarinnar,“ segir í tilkynningu frá lögreglunni. 

„Rannsókn málsins er á algjöru frumstigi og ekki er unnt að veita frekari upplýsingar að svo stöddu.“

Hildur Rún Björnsdóttir hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu sagðist ekkert geta tjáð sig um málið þegar Vísir hafði samband, annað en að aðgerðin stæði enn yfir í húsabyggð á Kársnesi.

Lögreglan hefur girt innganga blokkarinnar af.Vísir/Viktor Freyr

Helena Rós Sturludóttir, upplýsingafulltrúi Ríkislögreglustjóra, hefur staðfest við Vísi að sérsveitarmenn séu á staðnum. Varðstjóri slökkviliðsins segir við Vísi að tveir sjúkrabílar hafi verið sendir á vettvang að beiðni lögreglu.

Sjónarvottur segir að lögregluaðgerðin sé við Hafnarbraut 12. Búið er að girða af stórt svæði á Kársnesinu. Á myndskeiði sem Vísir hefur séð mátti sjá lögreglumann leggja niður merkimiða — að því er virðist fyrir sönnunargagnsnúmer — á stigagangi.

Fréttin hefur verið uppfærð.

Kópavogur Lögreglumál

