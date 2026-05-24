Gleði á flöskuborði endaði með ásökun um nauðgun Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 24. maí 2026 20:01 Flöskuborð hafa um árabil notið vinsælda í miðbæ Reykjavíkur þar sem fólk greiðir háar fjárhæðir fyrir borð með sterkum áfengum drykkjum með blandi og orkudrykkjum. Karlmaður hefur verið sýknaður af ákæru fyrir nauðgun fyrir Landsrétti sem staðfesti niðurstöðu héraðsdóms. Atburðarásin hófst á flöskuborði í miðbæ Reykjavíkur og lauk í herbergi þar sem tveggja ára drengur var í rimlarúmi sínu og álitamál hvort hafi verið vakandi eða sofandi. Lykilmáli skipti Þrjú ár liðin frá atburðum Það var aðfaranótt sunnudags í febrúar 2023 sem tvær konur á djamminu fóru á skemmtistað í miðbæ Reykjavíkur um tvöleytið um nóttina. Um er að ræða stað með flöskuborðum þar sem karlmaðurinn sem ákærður er í málinu sat. Bauð hann konunum til sín á borðið og tókust með þeim kynni áður en þær yfirgáfu staðinn eftir að hafa tengst á samfélagsmiðlum. Fjórum klukkustundum síðar var maðurinn kominn heim til sín, þar sem hann bjó með móður sinni, bræðrum og tveggja ára syni. Hann var þá nýkominn af bráðamóttöku Landspítalans eftir að hafa lent í slagsmálum í miðbænum. Hófust samskipti á Snapchat við konurnar tvær og varð úr að vinur mannsins, leigubílstjóri, sótti hann og í framhaldinu konurnar tvær og skutlaði heim til mannsins á sjöunda tímanum um morguninn. Þar byrjuðu maðurinn og önnur konan að kyssast en hin konan hallaði höfði í rúmi mannsins. Það sem gerðist í framhaldinu er óljóst enda bar konunni og manninum ekki saman um það. Hann sagði þau hafa haft samræði í um tíu mínútur þar til hún hafi beðið þau um að fresta því til dagsins eftir. Hún sagðist ítrekað hafa sagt honum að hætta, legið með bakið í hann og að lokum fengið hann til að hætta með boði um að fresta kynlífinu. Vinur sótti konurnar Vinkonan lá við hliðina og sagðist hafa hlustað á konuna biðja manninn um að hætta. Hún hefði hins vegar frosið og ekki treyst sér í að stíga á milli. Fóru þær svo á baðherbergi, sendu vini skilaboð sem kom og sótti þær. Fylgdi sögu vinkvennanna að tveggja ára sonur ákærða hefði verið í sama herbergi á meðan heimsókninni stóð og staðið í rimlarúmi sínu og fylgst með því sem gerðist. Þessu hafnaði maðurinn og sagði barnið hafa sofið allan tímann. Vinurinn skutlaði konunum á neyðarmóttöku Landspítalans þar sem vinkonan lýsti því sem hafði gerst því konan treysti sér ekki til að segja frá. Eftir að hafa rætt við móður sína leitaði hún til lögreglu og kærði manninn fyrir nauðgun. Hann var svo handtekinn tveimur dögum síðar og færður í skýrslutöku þar sem hann neitaði sök. Lykilvitni sagði meira en hún gat vitað Móðir konunnar sagði atburðina hafa haft mikil og slæm áhrif á dóttur sína. Hún hefði áður orðið fyrir kynferðisofbeldi. Þá kom sálfræðingur fyrir dóminn og lýsti að konan hefði komið í 24 tíma og væri í bataferli þótt enn væri nokkuð í land í þeim efnum. Vinkona konunnar var lykilvitni í málinu og veltu bæði héraðsdómur og Landsréttur framburði hennar fyrir sér. Við mat á áreiðanleika vitnisburðar hennar taldi Landsréttur óhjákvæmilegt að líta til þess í hve ríkum mæli frásögn hennar fyrir dómi og lögreglu blandaðist saman við það sem hún sagði konuna hafa sagt henni frá á baðherberginu heima hjá ákærða. Hún hefði í raun lýst neitun konunnar með enn sterkari orðum en konan sjálf. Þá hafi vinkonan lýst atvikum sem hún hafi með engu móti getað skynjað af eigin raun enda ljóst að hún hafi snúið baki í ákærða og konuna og ekki séð það sem fram fór. Þá yrði að meta framburð hennar með hliðsjón af tengslum hennar við konuna. Það drægi úr sönnunargildi hennar. Hvenær heyrði maðurin nei? Dómurinn taldi ekkert komið fram í framburði konunnar hjá lögreglu eða fyrir dómi sem rýrði trúverðugleika hennar. Stóri vafinn í málinu væri hvort og þá hvenær ákærða hefði mátt vera ljóst að kynmök þeirra færu ekki fram með samþykki konunnar. Gögn málsins og framburður vitna renndu ekki fullum stoðum undir sakfellingu gegn eindreginni neitun mannsins. Var maðurinn því sýknaður af ákæru fyrir nauðgun í Landsrétti líkt og fyrir héraði. 