Lögreglan vill ekki tjá sig um aðgerð á Laugavegi við Vegamótastíg í morgun. Þar mátti sjá hið minnsta fjóra lögreglubíla og fjölda lögreglumanna.
Ekki er vitað hvert tilefni aðgerðarinnar er en Vísi bárust myndir af vettvangi sem teknar voru á tíunda tímanum í morgun.
Þar má sjá fjölda lögreglubíla við Laugaveg nálægt Vegamótastíg.
„Þetta er bara á viðkvæmu stigi enn þá,“ segir Hildur Rún Björnsdóttir lögreglufulltrúi við Vísi sem tekur þó fram að lögreglan muni ekki tjá sig um málið að svo stöddu. Líklega verði ekkert gefið út um útkallið í dag. Aðgerðinni sé þó lokið.
Hildur segist aftur á móti ekki vita til þess að sjúkraflutningabílar hafi verið ræstir út vegna útkallsins og varðstjóri slökkviliðsins, sem sér um sjúkraflutninga á höfuðborgarsvæðinu, kannaðist ekki við málið þegar Vísir hafði samband.