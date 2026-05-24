Gekk blóðugur í bakarí og sagðist hafa verið skotinn

Rafn Ágúst Ragnarsson og Agnar Már Másson skrifa
Fjöldi lögreglumanna og sérsveitarmanna tóku þátt í aðgerð skammt frá Brikk bakaríinu á Kársnesi. Vísir/Lýður Valberg

Maður gekk blóðugur inn í bakaríið Brikk við Hafnarbraut á Kársnesi upp úr hádegi í dag með handklæði vafið um særða hönd. Hann var vankaður að sögn sjónarvotta og sagðist hafa verið skotinn í höndina.

Á kaffihúsinu voru viðskiptavinir og starfsmenn sem hringdu á sjúkrabíl að beiðni mannsins. Að sögn eins viðskiptavinar var maðurinn talsvert vankaður og vildi ekkert segja annað en að hann hefði hlotið skotsár á hendi.

„Það kemur maður allt í einu labbandi inn allur útataður í blóði, með handklæði utan um hendurnar á sér og biður fólk að hringja á sjúkrabíl,“ segir sjónarvottur.

Skömmu síðar kom lögregla á staðinn. Hlúð var að manninum í sjúkrabíl fyrir utan og hann var í kjölfarið fluttur burt, eflaust á sjúkrahús til frekari aðhlynningar.

Í sömu götu, að Hafnarbraut 12, stóð yfir umfangsmikil sérsveitaraðgerð á um það bil sama tíma. Búið er að girða af svæði í kringum bygginguna og lögreglumenn eru þar enn að störfum.

Íbúar á stigaganginum sem aðgerðin snýr að lýsa því einnig að hafa séð blóð á veggjum. Maður á miðjum aldri var leiddur út í handjárnum.

