Gekk blóðugur í bakarí og sagðist hafa verið skotinn Rafn Ágúst Ragnarsson og Agnar Már Másson skrifa 24. maí 2026 15:51 Fjöldi lögreglumanna og sérsveitarmanna tóku þátt í aðgerð skammt frá Brikk bakaríinu á Kársnesi. Vísir/Lýður Valberg Maður gekk blóðugur inn í bakaríið Brikk við Hafnarbraut á Kársnesi upp úr hádegi í dag með handklæði vafið um særða hönd. Hann var vankaður að sögn sjónarvotta og sagðist hafa verið skotinn í höndina. Á kaffihúsinu voru viðskiptavinir og starfsmenn sem hringdu á sjúkrabíl að beiðni mannsins. Að sögn eins viðskiptavinar var maðurinn talsvert vankaður og vildi ekkert segja annað en að hann hefði hlotið skotsár á hendi. „Það kemur maður allt í einu labbandi inn allur útataður í blóði, með handklæði utan um hendurnar á sér og biður fólk að hringja á sjúkrabíl," segir sjónarvottur. Skömmu síðar kom lögregla á staðinn. Hlúð var að manninum í sjúkrabíl fyrir utan og hann var í kjölfarið fluttur burt, eflaust á sjúkrahús til frekari aðhlynningar. Í sömu götu, að Hafnarbraut 12, stóð yfir umfangsmikil sérsveitaraðgerð á um það bil sama tíma. Búið er að girða af svæði í kringum bygginguna og lögreglumenn eru þar enn að störfum. Íbúar á stigaganginum sem aðgerðin snýr að lýsa því einnig að hafa séð blóð á veggjum. Maður á miðjum aldri var leiddur út í handjárnum.