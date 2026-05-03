„Svona hefur þetta verið allt mitt líf“

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Cunha segist alltaf hafa þurft að vinna fyrir sínu.
Markaskorarinn Matheus Cunha ræddi við Hjörvar Hafliðason eftir 3-2 sigur Manchester United gegn Liverpool í dag.

Með sigrinum tryggði Manchester United sér Meistaradeild á næsta tímabili en Cunha hefur ekki spilað þar í þónokkurn tíma, eða síðan hann var hjá Atletico Madrid fyrir þremur árum.

„Þegar ég kom hingað var þetta markmiðið. Meistaradeildin er ekki eins án þessa liðs. Svona félag á að vera í Meistaradeildinni á hverju tímabili og að berjast um titilinn. Þannig að við erum ánægðir með að hafa náð þessu markmiði.“

Fyrri hluta tímabils leit ekki út fyrir að United myndi vera í Meistaradeildinni en hlutirnir breyttust hratt þegar Ruben Amorim var rekinn.

Cunha þurfti samt að sanna sig fyrir nýja stjóranum. Michael Carrick hafði hann á bekknum til að byrja með en Cunha er núna orðinn lykilmaður í liði Carrick.

„Svona hefur þetta verið allt mitt líf. Og ekki bara ég, það eru margir sem þurfa að berjast fyrir sínu sæti og sanna sig á erfiðu stundunum. Ef þú gerir það fylgja góðu tímarnir með og ég get verið glaður núna.

Við vissum þegar hann mætti að þetta væri maður sem hefði unnið allt sem hægt er að vinna með félaginu og myndi hjálpa okkur, sýna okkur og kenna okkur en líka gera miklar kröfur til okkar. Við höfum þurft að leggja hart að okkur en það er gott að geta fagnað.“

Cunha skoraði fyrir United gegn Liverpool í dag en það var ungstirnið Kobbie Mainoo sem tryggði sigurinn á lokamínútunum.

„Ég er svo ótrúlega hamingjusamur fyrir hans hönd, ef ég á að vera alveg hreinskilinn. Þegar ég kom til félagsins var hann svo almennilegur við mig og við erum orðnir mjög nánir núna. Hann langar að heimsækja Brasilíu og ég þarf að taka vel á móti honum þar… Ég er mjög hamingjusamur fyrir hans hönd, hann er svo ungur og á framtíðina fyrir sér.“

