Uppgjörið: Keflavík - Víkingur 1-3 | Víkingur sótti stigin þrjú suður með sjó Hjörvar Ólafsson skrifar 3. maí 2026 19:48 Valdimar Þór Ingimundarson skoraði annað mark Víkings í leiknum suður með sjó í kvöld. Vísir/Diego Víkingur lagði Keflavík að velli með þremur mörkum gegn einu þegar liðin áttust við í fimmtu umferð Bestu deildar karla í fótbolta á HS Orku-vellinum í Keflavík í kvöld. Liðin skoruðu sitt hvort markið í fyrri hálfleik en bæði mörkin komu eftir hornspyrnu. Gunnar Vatnhamar skallaði boltann í netið um miðjan fyrri hálfleik eftir hornspyrnu Viktors Örlygs Andréssonar. Marin Brigic jafnaði svo metin með skoti af stuttu færi eftir rúmlega hálftíma. Muhamed Alghoul sendi boltann fyrir úr hornspynu og Brigic var réttur maður á réttum stað og skoraði. Róbert Orri Þorkelsson fór meiddur af velli hjá Víkingi í fyrri hálfleik og Oliver Ekroth leysti hann af hólmi. Ingvar Jónsson var síðan að glíma við magakveisu og fór af velli í hálfleik. Aron Snær Friðriksson fyllti skarð Ingvars á milli stanganna. Bæði lið fengu fín færi til þess að komast yfir framan af í seinni hálfleik og Keflvíkingar gerðu tvisvar sinnum tilkall til þess að fá vítaspyrnu. Annars vegar þegar Stefán Ljubicic og Gunnar Vatnhamar áttust við og svo þegar Eiður Orri Ragnarsson var tæklaður eftir að skot hans reið af. Það hefur töluvert verið rætt og ritað um þá breidd sem er í leikmannahópi Víkings og þreföld skipting Sölva Geirs Ottesen um miðjan seinni hálfleik hleypti lífi í leik Víkings. Daníel Hafsteinsson var einn af þeim sem komu inná í þeirri skiptingu og hann átti sendingu á Valdimar Þór Ingimundarson þegar Valdimar Þór kom gestunum yfir um það bil 10 mínútum fyrir leikslok. Daníel innsiglaði svo sigur Víkings í uppbótartíma leiksins. Elías Már Ómarsson lagði þá boltann til baka á Daníel sem skoraði með hnitmiðuðu skoti. Niðurstaðan 3-1 sigur Víkings sem er með 13 stig eftir fimm leiki og er tveimur stigum á eftir KR sem trónir á toppi deildarinnar með fullt hús stiga. Keflavík er hins vegar með fjögur stig líkt og KA í níunda til tíunda sæti. Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, á hliðarlínunni. Vísir/Pawel Sölvi Geir: Sáttur við sigur en spilamennskan ekkert spes „Það sem ég tek helst úr úr þessum leik er bara sigurinn og stigin þrjú. Frammistaðan var ekkert frábær en á köflum var hún ágæt. Við náðum að láta boltann ganga á grasinu og komast upp kantana í nokkur skipti en heilt yfir var spilamennskan ekkert spes,“ sagði Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings að leik loknum. „Við gerðum þrefalda skiptingu eftir klukkutíma leik og fengum orku með þeim sem komu inná. Ég verð reyndar að viðurkenna reynsluleysi mitt sem þjálfari að ég var búinn að gleyma markmannsskiptingunni í hálfleik og ég hélt að ég ætti eina skiptingu eftir,“ sagði Sölvi Geir enn fremur. „Sem betur fer slapp þetta og varamennirnir sem komu inná gerðu gæfumuninn að þessu sinni. Þetta var leikur af gamla skólanum á fínu grasi þar sem návígi og barátta var lykillinn að sigrinum. Við gerðum nóg til þess að vinna en getum klárlega spilað betur,“ sagði hann. Haraldur Freyr: Hefði viljað fá tvær vítaspyrnur „Frammistaðan hefði klárlega átt að skila stigi eða stigum og það er svekkjandi að fá ekkert út úr þessum leik. Við spiluðum vel, náðum að herja á þá og fengum færi til þess að skora meira en eitt mark,“ sagði Haraldur Freyr Guðmundsson, þjálfari Keflavíkur, eftir leik. „Svo vil ég meina að við hefðum átt að fá tvær vítaspyrnur í þessum leik . Annars vegar þegar Stefán Ljubicic var togaður niður og svo þegar Eiður Orri er tæklaður eftir að hann skýtur. Það verður fróðlegt að sjá þau atvik aftur,“ sagði Haraldur Freyr þar að auki. „Við tökum hins vegar bara fjölmargt jákvætt út úr þessum leik þrátt fyrir vonbrigði með útkomuna. Sóknarleikurinn var mjög góður, við vorum aggresívir og áræðnir í okkar aðgerðum og ég var ánægður með það,“ sagði hann. Haraldur Freyr Guðmundsson er þjálfari Keflvíkinga.Vísir/Diego Atvik leiksins Keflvíkingar bönkuðu fast á dyrnar við mark Víkings um miðjan seinni hálfleikinn og í nokkur skipti var darraðarans upp við mark gestanna eftir föst leikatriði. Í tvö skipti kölluðu Keflvíkingar eftir víti og gaman verður að sjá í Stúkunni annað kvöld hvort þeir hafi átt heimtingu á einu eða tveimur vítum. Stjörnur og skúrkar Valdimar Þór var mikið í boltanum og reyndist gulls ígild þegar hann kom Víkingi yfir með snotru marki. Daníel Hafsteinsson kom með ákefð og yfirvegun inn á miðsvæðiðið og lagði upp eitt mark og skoraði annað. Viktor Örlygur spilaði vel á miðjunni. Hjá Keflavík var Ignacio Herás öflugur í miðri vörn heimamanna. Marin Mudrazija skapaði nokkrum sinnum usla í vörn Víkings með kraftmiklum og vel tímasettum hlaupum. Eiður Orri var svo sprækur á hægri kantinum. Dómarar leiksins Dómarar leiksins, þeir Helgi Mikael Jónasson, Patrik Freyr Guðmundsson, Þórður Arnar Árnason og Róbert Þór Guðmundsson reyndu sitt besta til þess að láta leikinn flæða vel. Keflvíkingar gerðu tvö hávær tilköll til vítaspyrnu og hefðu hæglega getað fengið allavega eitt. Dómgæslan var þó með stakri prýði og dómarateymið fær sjö í einkunn. Stemming og umgjörð Fossvogurinn fjölmennti í Bítlabæinn og söngsveit Víkings söng og trallaði allan leikinn. Heimamenn voru einnig léttir í lundu í blíðskaparveðrinu sem Keflavík bauð upp á í kvöld.