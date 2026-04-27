Fá leyfi til að leika sér í fríinu

Pep Guardiola hefur gefið leikmönnum sínum þriggja daga frí eftir sigur á Southampton í undanúrslitum enska bikarsins um helgina. Þeir fái leyfi til að gera hvað sem þeim sýnist í fríinu áður en undirbúningur fyrir lokakafla tímabilsins hefst.
Manchester City vann nauman 2-1 sigur á B-deildarliði Southampton í undanúrslitum bikarkeppninnar um helgina og átta dagar eru í næsta leik, þar sem liðið mætir Everton í ensku úrvalsdeildinni á mánudagskvöldið næsta.
Guardiola gefur sínum mönnum frí frá æfingum fram á miðvikudag.
„Þeir geta gert það sem þeim sýnist. Ef þeir vilja ferðast einhvert mega þeir það og gera hvað sem er. Svo lengi sem þeir skila sér á æfingu á miðvikudagseftirmiðdag,“
„Ég hef lært það í þessu landi að fleiri frídagar geti skilað betri frammistöðu. Margir segja að eftir því sem lið æfi meira verði það betra en ég er á öfugri skoðun. Það er mikilvægt að æfa, að sjálfsögðu, en þú þarft að mæta ferskur til leiks. Ég hef lært það,“ segir Guardiola.
Manchester City hefur þegar unnið enska deildabikarinn á leiktíðinni og komst um helgina í úrslit enska bikarsins. Liðið er þá þremur stigum frá Arsenal í toppbaráttunni á Englandi, en á leik inni.