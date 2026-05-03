Sjáðu öll mörkin úr enska boltanum: Gyökeres og Saka í bana­stuði fyrir Skytturnar

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Viktor Gyökeres og Bukayo Saka drógu vagninn. Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

Fjórir leikir fóru fram í ensku úrvalsdeildinni í gær og mörkin úr þeim má sjá hér fyrir neðan.

Arsenal - Fulham 3-0

Skytturnar eru með sex stiga forystu á toppi ensku úrvalsdeildarinnar eftir afskaplega öruggan þriggja marka sigur gegn Fulham.

Viktor Gyökeres skoraði tvö mörk og lagði eitt mark upp. Bukayo Saka var líka í banastuði og bæði skoraði og lagði upp mark. Leando Trossard er þá einn ótalinn en hann átti líka stoðsendingu.

Brentford - West Ham 3-0

Brentford vann langþráðan sigur eftir dræmt gengi og komst í Evrópusæti en West Ham gæti farið í fallsæti ef önnur úrslit falla ekki með þeim í dag.

Gríski varnarmaðurinn Kostas Mavropanos skoraði sjálfsmark og Igor Thiago skoraði sitt 22. mark í ensku úrvalsdeildinni á tímabilinu. Daninn Mikkel Damsgaard skoraði svo þriðja markið.

Newcastle - Brighton 3-1

Newcastle batt enda á fjögurra leikja taphrinu þegar liðið sótti sigur suður með sjó.

Daninn William Osula og varnarmaðurinn Dan Burn skoruðu mörk Newcastle áður en miðjumaðurinn ungi Jack Hinshelwood minnkaði muninn fyrir suðurstrendinga. Harvey Barnes gulltryggði sigurinn í lok leiks.

Sunderland - Wolves 1-1

Nordi Mukiele kom Sunderland snemma yfir en Dan Ballard fékk að líta rautt spjald þegar aðeins 24 mínútur voru liðnar á leikinn fyrir hártog.

Santiago Bueno jafnaði fyrir Wolves snemma í síðari hálfleik og þar við sat.

