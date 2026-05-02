Íslenski boltinn

„Eins og stúdentsprófin í MR“

Valur Páll Eiríksson skrifar
Óskar Hrafn var kátur í kvöld. Vísir/Diego

„Ég er auðvitað bara mjög ánægður. Þetta var mjög öflug frammistaða. Það er fátt betra í fótboltalífinu manns en að vinna Val á Hlíðarenda,“ segir Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, eftir 4-1 sigur hans manna á Val í Bestu deild karla í kvöld.

Sigur KR var sannfærandi. Eftir skjálfta í byrjun var aðeins eitt lið á vellinum á Hlíðarenda í kvöld.

„Mér fannst við betri aðilinn. Það var mikil taugaspenna í byrjun og þá var þetta í ákveðnu jafnvægi. Það var alveg áþreifanlegt en svo þegar menn jafna sig á því fannst mér bara eitt lið á vellinum. Þeir komast ekki af eigin vallarhelmingi í stóran hluta leiksins,“

„En síðan gáfum við aðeins of mikið eftir, vorum kærulausir, eltum ekki mennina okkar og kærulausir með boltann síðustu sjö til átta mínúturnar. Ég hefði viljað sjá menn halda fókus allan tímann en sumir segja að það sé erfitt að halda fókus þegar þú ert kominn með fína forystu. Ég veit ekki hversu mikið má setja á mína menn en samt er rými til bætinga þar,“ segir Óskar Hrafn.

Engin svipuhögg þó Valur hafi skorað

Mikið hefur verið rætt og ritað um að KR-ingar eigi í erfiðleikum með að halda marki sínu hreinu.

Valur skoraði í uppbótartíma, og ekki í fyrsta sinn sem KR fær á sig mark seint í leikjum sem eru unnir. KR svaraði með einu marki til síðar í uppbótartímanum.

„Ég get ekki farið heim og lamið sjálfan mig með svipu því við héldum ekki hreinu. Við unnum 4-1, sko. Við vorum að spila hérna á Hlíðarenda, og eins og þú bentir mér á fimmtudag, sem ég hefði ekki munað og hafði ekki hugmynd um, þá hefur gengi liðsins ekki verið gott hérna síðustu árin,“

„Við getum ekki haldið hreinu, það er rétt. En það er allt í lagi þegar liðin eru að skora á þeim tíma sem þeir eru að skora,“ segir Óskar Hrafn.

Prófatíð í Vesturbæ

KR hafi staðist enn eitt prófið á yfirstandandi leiktíð en liðið er með fullt hús stiga á toppnum eftir fimm leiki.

„Ég var spurður að því hvort þetta væri fyrsta prófið. Þetta eru allt próf. Bara mismunandi próf. Þetta er eins og stúdentsprófin í MR, þetta eru 14 próf eða 27 próf. Þau reyna á mann á annan hátt,“

„Þessi leikur var próf með tvö þúsund áhorfendur, ekki unnið hérna 2020, við á þessum stað í töflunni en Valur að koma á bullandi siglingu. Það er próf. Við erum í prófum alla vikuna, næsta er á föstudaginn og svo miðvikudaginn þar á eftir. Svo þurfum við að sjá hversu mörg próf við stöndumst held ég,“ segir Óskar Hrafn.

Stefán stóðst sitt próf

Stefán Árni Geirsson kom þá vel inn sem fremsti maður hjá KR fyrir Eið Gauta Sæbjörnsson. Um er að ræða allt öðruvísi leikmann að leika í stöðu sem hann spilar ekki venjulega.

Stefán Árni Geirsson var öflugur og skoraði tvö.Vísir/Diego

En segja má að Stefán Árni hafi staðist sitt próf með bravör.

„Stebbi stóð sig vel. Hann var virkilega flottur og auðvitað bara mikilvægur leikmaður. Hann er að koma til baka eftir mjög erfið meiðsli, við vitum að þegar hann er með boltann. Það er ekkert leyndarmál að hann þarf að bæta sig varnarlega en hann er ótrúlega mikilvægur fyrir okkur og það er ótrúlega gaman að sjá hann lifna við hérna á Hlíðarenda,“

KR Valur Besta deild karla

