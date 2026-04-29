Enski boltinn

Salah ekki sagt sitt síðasta hjá Liverpool

Sindri Sverrisson skrifar
Mohamed Salah gæti enn bætt við leikjalista sinn hjá Liverpool.
Getty/Robbie Jay Barratt

Mohamed Salah hefur ekki spilað sinn síðasta leik fyrir Liverpool því hann fékk góðar fréttir úr læknisskoðun eftir að hafa meiðst gegn Crystal Palace á laugardaginn.

Liverpool greinir frá þessu á heimasíðu sinni og segir að reikna megi með því að Salah verði til taks aftur áður en að leiktíðinni ljúki.

Komið hafi í ljós að meiðslin sem leiddu til þess að Salah var skipt af velli í seinni hálfleik gegn Palace hafi verið minni háttar vöðvameiðsli.

Salah mun kveðja Liverpool í sumar en áður en að því kemur á liðið eftir að spila fjóra leiki í ensku úrvalsdeildinni. Næsti leikur er stórleikur við Manchester United á sunnudaginn, þar sem sigur kæmi Liverpool upp fyrir United í 3. sæti. Liverpool á svo einnig eftir leiki við Chelsea, Aston Villa og loks Brentford 24. maí.

Liverpool er sem stendur átta stigum fyrir ofan Brighton sem er í 6. sæti en ljóst er að hið minnsta fimm efstu lið deildarinnar komast í Meistaradeild Evrópu á næstu leiktíð.

Enski boltinn Liverpool FC

