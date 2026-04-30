Mainoo áfram í Manchester næstu árin Ágúst Orri Arnarson skrifar 30. apríl 2026 11:29 Kobbie Mainoo hefur fundið taktinn vel undir nýjum stjóra. Ash Donelon/Manchester United via Getty Images Kobbie Mainoo hefur skrifað undir nýjan langtímasamning við Manchester United til ársins 2031. Mainoo hefði orðið samningslaus eftir næsta tímabil, sumarið 2027, og hafði ekki skrifað undir nýjan samning síðan hann var sautján ára. Hann var á hálfgerðum grunnlaunum miðað við hæfileika en er nú orðinn 21 árs og hækkar verulega í launum með nýjum samningi. Kobbie Mainoo gæti spilað stórt hlutverk hjá Manchester United næstu tíu árin, að sögn Casemiro.Getty/Robbie Jay Barratt Miðjumaðurinn var ekki mikið notaður af Ruben Amorim síðasta þjálfara Manchester United, hann missti sæti sitt í enska landsliðinu og var jafnvel orðaður við lánsdvöl annars staðar í janúar. Kobbie Mainoo, forever United ✍️❤️— Manchester United (@ManUtd) April 30, 2026 Undir nýrri stjórn Michael Carrick hefur Mainoo blómstrað og endurheimt landsliðssætið, mögulega á leiðinni á HM í sumar. Hann hefur myndað sterkt teymi á miðjunni með Casemiro en meira má lesa um það í viðtalinu hér fyrir neðan.