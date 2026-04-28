Enski boltinn

Ipswich sigri frá sæti í ensku úr­vals­deildinni

Sindri Sverrisson skrifar
Wes Burns fagnar eftir markið sitt gegn Southampton í kvöld. Getty/Andrew Matthews

Ipswich-menn þurfa enn sigur gegn QPR í lokaumferðinni á laugardaginn, til að tryggja sér 2. sæti ensku B-deildarinnar í fótbolta og þar með sæti í ensku úrvalsdeildinni.

Ipswich hefði með sigri gegn Southampton í kvöld í raun tryggt sig upp í úrvalsdeildina en niðurstaðan varð 2-2 jafntefli þar sem Jack Clarke tryggði Ipswich mikilvægt stig með jöfnunarmarki á 87. mínútu.

Wes Burns hafði komið Ipswich yfir í upphafi seinni hálfleiks en Ryan Manning og Cyle Larin séð til þess að Southampton kæmist yfir.

Jöfnunarmark Clarke þýðir að Ipswich er í 2. sæti fyri rlokaumferðina, stigi á undan Millwall og tveimur á undan Middlesbrough sem halda því í vonina um að komast beint upp í úrvalsdeildina.

Liðin í 3.-6. sæti fara í umspil um síðasta lausa sætið í úrvalsdeildinni og er Southampton núna í 5. sæti, fjórum stigum á eftir Ipswich, og öruggt um að enda ekki neðar.

