Ipswich sigri frá sæti í ensku úrvalsdeildinni Sindri Sverrisson skrifar 28. apríl 2026 20:52 Wes Burns fagnar eftir markið sitt gegn Southampton í kvöld. Getty/Andrew Matthews Ipswich-menn þurfa enn sigur gegn QPR í lokaumferðinni á laugardaginn, til að tryggja sér 2. sæti ensku B-deildarinnar í fótbolta og þar með sæti í ensku úrvalsdeildinni. Ipswich hefði með sigri gegn Southampton í kvöld í raun tryggt sig upp í úrvalsdeildina en niðurstaðan varð 2-2 jafntefli þar sem Jack Clarke tryggði Ipswich mikilvægt stig með jöfnunarmarki á 87. mínútu. Wes Burns hafði komið Ipswich yfir í upphafi seinni hálfleiks en Ryan Manning og Cyle Larin séð til þess að Southampton kæmist yfir. Jöfnunarmark Clarke þýðir að Ipswich er í 2. sæti fyri rlokaumferðina, stigi á undan Millwall og tveimur á undan Middlesbrough sem halda því í vonina um að komast beint upp í úrvalsdeildina. Liðin í 3.-6. sæti fara í umspil um síðasta lausa sætið í úrvalsdeildinni og er Southampton núna í 5. sæti, fjórum stigum á eftir Ipswich, og öruggt um að enda ekki neðar.