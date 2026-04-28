Stones rifar seglin hjá City

Enski landsliðsmaðurinn John Stones mun yfirgefa herbúðir Man. City í sumar eftir tíu ára dvöl hjá félaginu.
Samningur hans rennur þá út. Hann var keyptur frá Everton á 47,5 milljónir punda ári 2016 og er búinn að spila 293 leiki fyrir félagið á þessum árum.
Uppskeran er af dýrari gerðinni eða sex Englandsmeistaratitlar, tveir bikartitlar, sigur í Meistaradeild og Heimsmeistarakeppni félagsliða.
„Þetta hefur verið mitt heimili síðustu tíu ár og verður það að eilífu,“ segir Stones á samfélagsmiðlum en hann verður 32 ára í næsta mánuði.
„Þetta hefur verið rússíbanareið að mörgu leyti. Ég kom sem krakki en yfirgef félagið sem fullorðinn maður. Giftur með börn. Allir mínir draumar hafa ræst og hef lyft öllum þeim bikurum sem ég ætlaði mér að lyfta.“
Stones var annar leikmaðurinn sem Pep Guardiola fékk til City og var þá næstdýrasti varnarmaður heims.