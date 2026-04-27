Enski boltinn

Fékk sér te­bolla með Ratcliffe

Valur Páll Eiríksson skrifar
Carrick fór yfir málin með Sir Jim Ratcliffe yfir tebolla. George Wood/Getty Images

Michael Carrick, þjálfari Manchester United, átti óformlegan fund með Sir Jim Ratcliffe, meðeiganda þess, á æfingasvæði liðsins í síðustu viku. United leitar framtíðarstjóra.

Carrick tók við tímabundið sem þjálfari liðsins út yfirstandandi leiktíð eftir að Portúgalinn Rúben Amorim var látinn taka poka sinn. Carrick hefur staðið sig vel í starfi og áköll eftir því að hann taki alfarið við eftir að tímabundnu ráðningunni lýkur hafa orðið háværari.

Carrick hefur því skráð sig á lista yfir þá kandídata sem gætu tekið við starfinu í sumar. Hann staðfestir að hann hafi átt spjall við Ratcliffe á Carrington-æfingasvæðinu í síðustu viku.

„Hann mætti og við áttum gott spjall. Við fengum okkur tebolla. Þetta var óformlegt spjall, ef ég á að vera hreinskilinn. En það var gaman að sjá hann sýna stuðning, og það var gaman að hitta hann,“ segir Carrick um samskiptin við Ratcliffe.

Manchester United er með 58 stig í þriðja sæti deildarinnar, jafnt Aston Villa og Liverpool sem eru í sætunum fyrir neðan. United getur farið í 61 stig með sigri á Brentford í kvöld.

Manchester United og Brentford eigast við klukkan 19:00 í kvöld. Leikurinn verður sýndur beint á Sýn Sport.

