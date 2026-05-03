Isak aftur meiddur Valur Páll Eiríksson skrifar 3. maí 2026 11:30 Isak er aftur kominn á meiðslalistann. Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images Alexander Isak, framherji Liverpool, meiddist í vikunni og mun ekki taka þátt er hans menn mæta Manchester United í stórleik dagsins í ensku úrvalsdeildinni. Breskir miðlar greina frá því að Isak sé að glíma við nárameiðsli og muni af þeim sökum ekki spila í dag. Sænski framherjinn var rétt að komast almennilega af stað eftir fótbrot í desember og skoraði í sigri á Fulham í síðasta leik. Það er því högg fyrir Púlara að hann sé aftur frá en Isak hefur glímt við heilsuvandræði frá því að Liverpool borgaði Newcastle Untied metupphæð fyrir hann á lokadegi félagsskiptagluggans í haust. Isak hefur aðeins skorað þrjú mörk í þeim 13 leikjum sem hann hefur getað spilað í ensku úrvalsdeildinni það sem af er leiktíð. Það kvarnast enn frekar úr framlínu Liverpool en Hugo Ekitiké er frá vegna hásinarslita og mun ekki spila aftur fótbolta fyrr en næsta vetur. Mohamed Salah mun þá einnig missa af leik dagsins vegna meiðsla í læri. Manchester United og Liverpool mætast á Old Trafford klukkan 14:30 í dag. Leikurinn verður sýndur beint á Sýn Sport. Liverpool FC Enski boltinn Mest lesið „Eins og stúdentsprófin í MR“ Íslenski boltinn Læti í göngunum og Hermann sakaður um að slá til KR-ings Íslenski boltinn „Það fer í taugarnar á mér“ Íslenski boltinn Fullkomnuðu endurkomuna og hentu Boston út Körfubolti Golfsveifla Sigmundar Davíðs heldur hægri sinnuð Golf Hélt á lofti og lofaði Newcastle að Sádarnir myndu ekki selja Enski boltinn Valur - KR 1-4 | Grýlan dauð Íslenski boltinn Tatum bættist óvænt við meiðslalistann fyrir oddaleikinn Körfubolti Eyjakonan lagði Sveindísi Fótbolti Isak aftur meiddur Enski boltinn Fleiri fréttir Isak aftur meiddur Sjáðu öll mörkin úr enska boltanum: Gyökeres og Saka í banastuði fyrir Skytturnar Hélt á lofti og lofaði Newcastle að Sádarnir myndu ekki selja Benóný lauk deildinni á marki og fer í umspilið Skytturnar með sex stiga forystu á toppnum Tap West Ham gefur Tottenham von Hollywood-liðið missir af umspili og Ipswich í ensku úrvalsdeildina Guardiola léttur: „Slakir þjálfarar og skítaleikmenn“ Laglegt hjá Leeds sem forðast fall Færði tíðindi af Salah á blaðamannafundi í morgun Mainoo áfram í Manchester næstu árin Parker hættur hjá Burnley | Tekur Gerrard við? Salah ekki sagt sitt síðasta hjá Liverpool Mudryk áfrýjaði fjögurra ára banni Sú sigursælasta setur skóna á hilluna Guardiola sá langþráða endurkomu Benonýs Breka Gremja í City-mönnum sem spila þrjá leiki á sjö dögum Ipswich sigri frá sæti í ensku úrvalsdeildinni Stones rifar seglin hjá City Knattspyrnukona missti fóstur á æfingu: „Þeir björguðu líklega lífi mínu“ Fernandes nálgast stoðsendingametið eftir sigur United Fá leyfi til að leika sér í fríinu Fékk sér tebolla með Ratcliffe Frá út leiktíðina og missir af HM Fernández kom Chelsea í bikarúrslit Vill skrúfa fyrir lekann eftir að rakarinn birti byrjunarliðið Mörkin úr enska: Skaut Arsenal á toppinn og dramatíkin allsráðandi á botninum Salah gæti hafa spilað sinn síðasta leik fyrir Liverpool Eze skaut Arsenal aftur á toppinn Manchester City tryggði sér farmiða í úrslitaleikinn Sjá meira