Enski boltinn

Isak aftur meiddur

Valur Páll Eiríksson skrifar
Isak er aftur kominn á meiðslalistann.
Isak er aftur kominn á meiðslalistann. Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images

Alexander Isak, framherji Liverpool, meiddist í vikunni og mun ekki taka þátt er hans menn mæta Manchester United í stórleik dagsins í ensku úrvalsdeildinni.

Breskir miðlar greina frá því að Isak sé að glíma við nárameiðsli og muni af þeim sökum ekki spila í dag. Sænski framherjinn var rétt að komast almennilega af stað eftir fótbrot í desember og skoraði í sigri á Fulham í síðasta leik.

Það er því högg fyrir Púlara að hann sé aftur frá en Isak hefur glímt við heilsuvandræði frá því að Liverpool borgaði Newcastle Untied metupphæð fyrir hann á lokadegi félagsskiptagluggans í haust.

Isak hefur aðeins skorað þrjú mörk í þeim 13 leikjum sem hann hefur getað spilað í ensku úrvalsdeildinni það sem af er leiktíð.

Það kvarnast enn frekar úr framlínu Liverpool en Hugo Ekitiké er frá vegna hásinarslita og mun ekki spila aftur fótbolta fyrr en næsta vetur. Mohamed Salah mun þá einnig missa af leik dagsins vegna meiðsla í læri.

Manchester United og Liverpool mætast á Old Trafford klukkan 14:30 í dag. Leikurinn verður sýndur beint á Sýn Sport.

Liverpool FC Enski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið