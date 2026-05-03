Breiðablik vann 2-1 sigur á ÍBV í litlausum leik í fimmtu umferð Bestu deildar karla í fótbolta á Hásteinsvelli í dag. Þeir fara upp í annað sæti með sigrinum.
Eftir hæga byrjun unnu Blikar góðan 3-0 sigur á Þór í síðustu umferð þar sem sóknarleikur liðsins tók við sér eftir eitt mark úr opnum leik fyrstu þrjá leikina. Leikmenn liðsins komu í hollum með þyrlu til Vestmannaeyja vegna samgönguvandræða Herjólfs.
Þeir mættu Eyjamönnum sem höfðu fengið á sig ellefu mörk leikina tvo á undan og skiptu um markmann. Færeyingurinn Ari i Haraldsstovu tók stöðu Marcels Zapytowski í markinu.
Óhætt er að segja að leikurinn hafi farið fjörlega af stað þar sem Anton Ari Einarsson gaf Liam Daða Jeffs hans fyrsta mark í efstu deild eftir aðeins 15 sekúndur. Eyjamenn komnir yfir.
Þeir stóðu af sér bitlausar sóknir Blika lengi vel en sofnuðu algjörlega á verðinum þegar fullkomnlega óvaldaður Kristófer Ingi Kristinsson skoraði af markteig. Blikar stýrðu svo ferðinni en fátt markvert átti sér stað fram að hálfleiksflautui.
Staðan í hléinu 1-1.
Síðari hálfleikur var keimlíkur þeim fyrri. Blikar komust lítt áleiðis með hægum og hugmyndasnauðum sóknarleik. Eyjamenn lágu til baka og höfðu vart gæðin til að nýta skyndisóknir sínar almennilega.
Eyjamenn slökktu hins vegar aftur fullkomnlega á sér á 58 mínútu þegar Davíð Ingvarsson gaf boltann fyrir frá vinstri. Aleinn og óvaldaður Kristófer Ingi skallaði boltann á aleinan og óvaldaðan Viktor Karl sem skoraði laglega úr teignum.
Breiðablik hafði þá átt heilar tvær marktilraunir í leiknum og skorað úr þeim báðum.
Eftir markið gerðist ekkert markvert. Ekkert.
Tíðindalitlum, steingeldum, hægum og hugmyndasnauðum leik lauk 2-1 fyrir Blika. Fyrsta mark leiksins var gjöf og mörk Blika þökk sé sofandahætti Eyjamanna í tvígang.
En það er sterkt að vinna þegar spilamennskan er slök. Breiðablik tekur stigin þrjú með sér í þyrluna og er með ellefu stig í öðru sæti deildarinnar, stigi fyrir ofan Víking sem mætir Keflavík í kvöld.
ÍBV er sem fyrr með eitt stig á botninum.
Það gerist ekki á hverjum degi að menn skori eftir 15 sekúndur. Aðeins annað markið sem Breiðablik fær á sig í sumar og Anton Ari hefur gefið þau bæði.
Halda má til haga að hann hefur varið vel þess á milli, en þurfti ekki mikið að hafa fyrir hlutunum í dag.
Kristófer Ingi var bestur í dag. Mark og stoðsending sem skipti sköpum. Róbert Elís Hlynsson sækir á hæla hans, flottur fyrir ÍBV.
Höskuldur Gunnlaugsson kom inn í lið Blika eftir veikindi en það var vart að sjá. Hann var hálf ósýnilegur.
Miðverðir ÍBV verða að axla ábyrgð eftir þessi tvö mörk sem Blikar skora. Last á þá.
Þórður Þorsteinn Þórðarson dæmdi kröfulítinn leik vel. Lét flæða, dæmdi ekki á smámuni og fátt út á hann að setja.
Fámennt að venju í Eyjum. Samgöngumál gera mönnum af meginlandinu erfitt fyrir að skella sér á leik
„Þetta var kannski ekki leikur fyrir augað,“ segir Höskuldur Gunnlaugsson, fyrirliði Breiðabliks, og það eru orð að sönnu.
„En þetta eru mjög dýrmæt stig gegn ÍBV liði sem er greinilega búið að stilla sig aðeins saman og farið í grunnatriðin. Þeir voru mjög baráttuglaðir og þéttari og neðar en þeir hafa verið. Við gerðum þetta erfiðara fyrir okkur með forgjöf í byrjun og þeir fóru enn neðar. Það var því mikilvægt að ná jöfnunarmarkinu í fyrri hálfleik og svona heilt yfir er þetta sanngjarn sigur fannst mér,“
„Eftir að við komumst í 2-1 fannst mér við fullmikið slaka á og fara að verja eitthvað. Það var einmitt kannski tíminn sem þeir myndu opna sig og við að tæta þá meira í okkur. En þetta var dýrmætur sigur,“
„Þetta hefur alltaf verið erfiður staður að koma á og fá eitthvað. Ég held þetta sér bara í annað skiptið á mínum ferli sem ég kem hingað og sæki þrjú stig. Það ber að virða,“ segir Höskuldur.
„Þegar þú tapar ertu aldrei glaður. Maður er í þessu sporti til að vinna. En ég er sáttur við frammistöðuna. Mér finnst við hafa átt meira skilið út úr þessum leik,“ segir Aleksandar Linta, þjálfari ÍBV, um leikinn.
Eyjamenn áttu töluvert fleiri skot en Blikar í leiknum en fæst þeirra úr raunverulegum marktækifærum. Þeir voru hins vegar töluvert beittari með boltann og luku sóknum sínum á skoti.
„Planið var að vera aggressívir og við fáum markið upp úr því og hápressu í byrjun. Ég er sáttur við stærstan part leiksins, við hefðum getað skorað meira. En mér finnst þetta á réttri leið og sigurinn kemur fljótlega. Breiðablik er mjög sterkt lið og er skör ofar en við,“ segir Linta.
Aðspurður um einbeitingarleysi í mörkunum tveimur sem Breiðablik skorar segir hann:
„Mér fannst vera brot í fyrsta markinu. Ég held að dómarinn hafi gert mistök þar. Í seinna markinu er skortur á einbeitingu. Við hefðum átt að koma í veg fyrir fyrirgjöfina fyrr. Við áttum að gera betur þar.“
Hann segir sitt lið þá á réttri braut, en það hefur tapað fjórum leikjum í röð eftir jafntefli við FH í fyrstu umferð.
„Við áttum góðan leik gegn FH. Við áttum ágætan leik við Val og töpuðum. Við áttum slakan leik á móti KR. En svo voru slæm úrslit gegn Fram, ekki endilega slök frammistaða en slæm úrslit. Og svo var þessi leikur. Íslenskur fótbolti er á háu stigi og ef þú slakar aðeins færðu á þig mörk,“ segir Linta.