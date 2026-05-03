Tottenham kom sér upp úr fallsæti með 1-2 sigri gegn Aston Villa í 35. umferð ensku úrvalsdeildarinnar. Conor Gallagher og Richarlison skoruðu mörkin mikilvægu fyrir Tottenham en Emi Buendia bætti úr stöðunni seint í leiknum.
Þetta var annar sigur Tottenham í röð og liðið situr nú einu stigi fyrir ofan West Ham, eftir tap Hamranna í gær. Tottenham er svo tveimur stigum frá Nottingham Forest sem mætir Chelsea á morgun. Að þeim leik loknum munu öll lið eiga þrjá leiki eftir óspilaða.
Aston Villa er svo gott sem búið að tryggja sér Meistaradeildarsæti og er í miðju undanúrslitaeinvígi í Evrópudeildinni. Heimamenn hvíldu sig því vel í leik dagsins og gerðu sjö breytingar á byrjunarliðinu.
Tottenham var með öll völd á vellinum í upphafi leiks og náði tveggja marka forystu eftir aðeins um 25 mínútur. Conor Gallagher skoraði fyrra markið með góðu skoti en Richarlison stangaði annað markið inn.
Aston Villa spilaði svo illa í fyrri hálfleik að sumir stuðningsmenn liðsins fóru bara heim úr stúkunni. Í seinni hálfleik batnaði spilamennska liðsins örlítið og Emi Buendia skoraði sárabótarmark í uppbótartímanum.
Tottenham var samt heilt yfir mun betri og verðskuldaði 1-2 sigurinn fyllilega.