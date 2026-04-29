Þrátt fyrir 2-1 tap gegn Port Vale í ensku C-deildinni í fótbolta hafði markametshafi Bestu deildarinnar, Benoný Breki Andrésson, góða ástæðu til að fagna í gærkvöld.
Benoný sneri nefnilega aftur inn á völlinn eftir að hafa ekki spilað með liði sínu Stockport County síðan í janúar.
Það sem gerði endurkomuna ekki síður merkilegri var að Benoný spilaði fyrir framan einn merkasta knattspyrnustjóra sögunnar. Spánverjinn Pep Guardiola fann sér nefnilega stund á milli stríða hjá Manchester City til þess að mæta óvænt í stúkuna á Edgeley Park, heimavelli Stockport, í gær.
Óvíst er hvers vegna Guardiola var á svæðinu en vera hans þarna vakti mikla kátínu hjá stuðningsmönnum Stockport sem á samfélagsmiðlum veltu fyrir sér hverjum hann gæti hafa verið að fylgjast með. Þá höfðu margir gaman af því að Guardiola skyldi velja leik Stockport og Port Vale fram yfir slag PSG og Bayern sem var í sjónvarpinu á sama tíma.
Hvort Benoný náði að heilla Guardiola er ekki vitað en framherjinn er að komast á ferðina nú þegar komið er að ögurstundu, eftir að hafa meiðst í ökkla í leik gegn Blackpool 27. janúar.
Benoný kom inn á í gær þegar 25 mínútur voru eftir og staðan 2-0, og tókst Stockport að minnka muninn á 86. mínútu en þó ekki að jafna metin.
Lokaumferðin í ensku C-deildinni er á laugardaginn og eru góðar líkur á að Stockport fari í umspil liðanna í 3.-6. sæti, um að fylgja Lincoln og Cardiff upp í B-deildina. Bolton er í 3. sæti með 75 stig, Stockport og Bradford með 74, og Stevenage 72. Luton er svo í 7. sæti með 71 stig og því enn hætta á að Stockport endi utan efstu sex sætanna og missi af umspilinu, ef allt færi á versta veg á laugardaginn.