Fram vann magnaðan endurkomusigur er liðið heimsótti FH í fimmtu umferð Bestu-deildar karla í knattspyrnu í kvöld. Eftir að hafa verið 3-1 undir í hálfleik snéru Framarar dæminu við og unnu 3-4 sigur.
Boðið var upp á veislu á fyrstu mínútunum á fyrsta heimaleik FH-inga á tímabilinu. Heimamenn í FH komust yfir strax á sjöttu mínútu með marki frá Adolf Daða Birgissyni eftir skallatennis í teignum áður en Ægir Jarl Jónasson jafnaði metin fyrir Framara tveimur mínútum síðar.
Aðeins þremur mínútum eftir það voru FH-ingar komnir með forystuna á ný eftir að Tómas Orri Róbertsson kom boltanum í netið og staðan því orðin 2-1 eftir aðeins rétt rúmlega tíu mínútna leik.
Eftir þessa mögnuðu byrjun róaðist leikurinn töluvert, í það minnsta markaskorunin. Gestirnir í Fram voru líklegri til afreka og fengu nokkur sæmileg færi, en inn vildi boltinn ekki.
Það var því líklega eins og blaut tuska í andlit gestanna þegar Úlfur Ágúst Björnsson skallaði hornspyrnu Kjartans Kára Halldórssonar í netið á síðustu mínútu venjulegs leiktíma í fyrri hálfleik og staðan því 3-1, FH í vil, þegar liðin gengu til búningsherbergja.
Framarar voru þó ekki lengi að hleypa spennu í leikinn á ný eftir hlé því Þorri Stefán Þorbjörnsson minnkaði muninn í 3-2 með góðu skallamarki á 52. mínútu eftir hornspyrnu frá Fred.
Gestirnir héldu áfram að ógna næstu mínútur, en vörn FH-inga stóð af sér áhlaup Framara.
Það er allt þar til á 65. mínútu þegar Fred kom boltanum inn á teiginn þar sem fyrirliðinn Kennie Chopart var vel staðsettur og kláraði færið snyrtilega. Allt orðið jafnt á ný.
Gestirnir fullkomnuðu svo endurkomuna tæpum tíu mínútum síðar með sömu uppskrift. Fred fann Kennie Chopart og fyrirliðinn kláraði færið vel í fjærhornið. Framarar í góðum málum, en FH-ingar enn í leit að taktinum í seinni hálfleik.
Þrátt fyrir að þurfa sárlega á marki að halda tókst FH-ingum lítið sem ekkert að ógna marki Framara það sem eftir lifði leiks. Niðurstaðan varð því að lokum 3-4 sigur Fram, sem nú er með tíu stig í fjórða sæti deildarinnar. FH-ingar eru hins vegar enn í leit að sínum fyrsta sigri og eru aðeins með eitt stig í ellefta sæti.