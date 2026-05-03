Bournemouth er komið upp í sjötta sæti ensku úrvalsdeildarinnar eftir öruggan 3-0 sigur á Crystal Palace í dag. Gestirnir áttu aldrei möguleika í leik dagsins.
Bournemouth komst yfir eftir aðeins tíu mínútna leik þökk sé klunnalegu sjálfsmark Jeffersons Lerma. Eli Junior Kroupi tvöfaldaði forystuna eftir rúmlega hálftíma leik af vítapunktinum.
Bournemouth leiddi verðskuldað 2-0 í hálfleik þar sem Crystal Palace tókst ekki að koma einu skoti á markið allan hálfleikinn.
Suðurstrendingar voru áfram með yfirburði eftir hlé og leiknum lauk 3-0 þökk sé marki Brassans unga Rayan tæpum stundarfjórðungi fyrir leikslok.
Bournemouth fer þökk sé sigrinum upp fyrir Brentford í sjötta sæti deildarinnar sem veitir keppnisrétt í Evrópudeildinni á næstu leiktíð.